Tefeci operasyonuna 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik, nitelikli yağma, 6136 SKM suçlarını işledikleri yönünde haklarında müşteki beyanları bulunan şüpheli şahıslara yönelik Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (Çorlu KOM) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 10 adet pos cihazı, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait iki adet şarjör ve 15 adet 9 mm çapında mermi, 5 adet senet, 17 adet çek, 5 adet çek defteri, bir adet ajanda ile çok sayıda not kağıdı ve pos fişi ele geçirdi.

Yürütülen projeli dosya kapsamında elde edilen deliller neticesinde şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltına alınmaları yönünde karar verilmesinin ardından toplam 5 adrese yapılan planlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyal ile müştekiye ait bir adet çek ele geçiren polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheliden 4’ünü gözaltına aldı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler haklarında adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.