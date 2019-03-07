0553 313 94 23

Tefeci operasyonuna 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:09
Tefeci operasyonuna 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.


Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik, nitelikli yağma, 6136 SKM suçlarını işledikleri yönünde haklarında müşteki beyanları bulunan şüpheli şahıslara yönelik Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (Çorlu KOM) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 10 adet pos cihazı, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait iki adet şarjör ve 15 adet 9 mm çapında mermi, 5 adet senet, 17 adet çek, 5 adet çek defteri, bir adet ajanda ile çok sayıda not kağıdı ve pos fişi ele geçirdi.


Yürütülen projeli dosya kapsamında elde edilen deliller neticesinde şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltına alınmaları yönünde karar verilmesinin ardından toplam 5 adrese yapılan planlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyal ile müştekiye ait bir adet çek ele geçiren polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheliden 4’ünü gözaltına aldı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler haklarında adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tiyatro
    1. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    2. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    3. Kontrol için durdurulan kamyona..
    4. Cenevre’de teknoloji yarışı
    5. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    6. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş 117..
    7. Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine..
    8. Belediye Başkanı Fatma Şahin’den 8..
    9. Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e geliyor
    11. Bilal Erdoğan: "Vatan millet..
    12. "İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz"
    13. Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat..
    14. Galatasaray'ın yıldızı Yuto Nagatomo,..
    15. Soylu itiraz etti: Kullananların yüzde..
    16. Velilere yönelik ’aile eğitimi’ semineri
    17. Filede Challenge Kupası'nın finalinde..
    18. Cemmu ve Keşmir’de bombalı saldırı: 18..
    19. Engelli öğrencilere, akademisyenlerden..
    20. Çiftçilere 11 milyon TL destek
    21. KIA, elektrikli geleceğe ışık tuttu
    22. Ayaklarına top değmeden şampiyon oldular
    23. Muşlu öğrenciler organ bağışı hakkında..
    24. MKE Ankaragücü kazanmaya alıştı
    25. 67 Burda AVM’de 5 bin TL için büyük gün
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    27. Yılmaz: Toroslar’da istihdam büyüyecek
    28. Denizli’de tenisin yıldızları belli..
    29. Hava yoluyla şubatta 12.8 milyon yolcu..
    30. Aydın’da sağlıklı ilek üretimi için..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni