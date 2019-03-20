TED’li öğrenciler eğlenerek öğreniyor

TED Malatya koleji STEM (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Mat-ematik)-Deney Araştırma Kulübü öğrencileri derslerini eğlenerek öğreniyor.

TED Kolejinde kurulanSTEM- Deney Araştırma Kulübü ile teorik bilginin uygulamaya,ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Bu anlamda öğrenciler deneyimler edinerek üretmenin keyfini çıkarıyor. Etkinlikler dahilinde öğrenciler kulüp saatlerinde kimyasal tepkimeleri fil macunu deneyi gibi deneyleri araştırma ve projelerle eğlenerek öğrenme fırsatı buluyorlar.