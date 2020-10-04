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Korona Virüs Tedbirsizlik can alıyor! Nefes alamama duygusu insanı yaşarken öldürüyor
Korona Virüs

Tedbirsizlik can alıyor! Nefes alamama duygusu insanı yaşarken öldürüyor

Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan doktorlar, virüsle mücadelede tanık oldukları ibretlik ve acı dolu olayları anlatmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:29:00 -
Tedbirsizlik can alıyor! Nefes alamama duygusu insanı yaşarken öldürüyor

Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan Pamukkale Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, “İnsanları yoğun bakımda solunum yetmezliği çekerken görmek çok acı. 2 saat önce sizinle konuşan hasta, 2 saat sonra ‘Beni ne olur uyutun, makineye bağlayın’ diye yalvarıyor. Nefes alamama duygusu insanı yaşarken öldürüyor. Bir hekim arkadaşımızın çektiği acı yüzünden ekibine ‘Nefes alamıyorum beni makineye bağlayın’ diye yalvardığını biliyorum. İnsanlar tedbirsizlikte yarışıyor” dedi.

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