Tedbirsizliğin bedeli yüksek vaka sayısı

14 Temmuz'da binin altına düşmeye başlayan vaka sayılarının tedbirlere uyulmaması sebebiyle 4 Ağustos'ta tekrar binin üzerine çıktığına dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Son 45 günün en yüksek değerine ulaşılmasının nedeni tatilde tedbirlerin aksatılması" dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle tatile giden birçok kişinin kalabalıklar oluşmasına sebep olduğuna işaret ederek, "Kurban Bayramı tatili sonrasında da senelik izinlerini birleştirenler oldu. Bu hafta bunun sonuçlarını gördük. Vaka sayılarında en yüksek seviyeye ulaştık. Test sayılarında da 70 binin üzerinde çıkıldı. Bazı çevreler, 'pozitif vaka sayısı test sayısına göre artmıyor' gibi iyimser bir durum algılasa da biz öyle görmüyoruz. Her bir yeni vaka bizim için bir can. Onların tetkik, teşhis ve tedavisinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak tedaviden çok daha kolay olan tedbirdir" uyarılarını yaptı.

Dikkatsizler yaşlıları da tehdit ediyor

Doç. Dr. Kayıpmaz, evden hiç çıkmayan insanların da en ufak bir temasa maruz kaldıklarında hasta olabildiklerine dikkati çekerek şunları söyledi: "Yeni bir hastamız var. 65 yaşın üzerinde bir teyzemiz. Bu teyzemiz evden hiç dışarı çıkmıyor, kimseyle teması yok. Evinde yalnız yaşıyor. Yalnızca apartman görevlisi kendisine bazı ihtiyaçlarını getiriyor. Apartman görevlisi pozitif çıkıyor kendisi hastalığı hafif ya da orta derecedeki bulgularla atlatırken teyzemiz hastalığı çok daha ciddi bir biçimde geçiriyor. Dışarıda hastalığı hafif ya da orta belirtileriyle atlatan kişiler, yeteri kadar önlemlere dikkat etmediği takdirde yaşlıları ve kronik hastalığı olan bireyleri tehdit ediyor. Bizim sevdiklerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı, kronik hastalıkları olan bireyleri düşünerek tedbirlerden hiçbir şekilde taviz vermememiz lazım.”