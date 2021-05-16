‘Tedbirlere uyun’ çağrısı
Adana’da yakalandıkları Kovid-19’u küçük çocuklarına da bulaştıran Şahin ve Çetin hemşireler uyarıda bulundu.
Adana’da yakalandıkları Kovid-19’u küçük çocuklarına da bulaştıran Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi hemşiresi İlkay Şahin ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü hemşiresi Ramazan Çetin, tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Kardiyoloji polikliniği hemşiresi Şahin, “Hastalığı evinde atlattığını belirterek, “Bu süreçte kendimden daha çok oğlum için endişelendim. Herkes Kovid-19 tedbirlerine uymalı” ifadesini kullandı.