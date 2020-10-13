Tedbirlere uymayan işletmelere men
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz eleman çalıştıran ve müşteri kabul eden işletmelerin faaliyetlerinin 15 güne kadar durdurulmasına karar verildi.
Ayakta ve maskesiz yolcu alındığının ve şoförün maske takmadığının tespiti halinde de aracın 15 güne kadar trafikten men edileceği belirtildi.
Zonguldak’ta HES koduyla giriş zorunluluğu geldi
Öte yandan, Zonguldak’ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde “Hayat Eve Sığar” kodu zorunluluğu getirildi.