'Tedbirler artırılmalı...'

Enflasyon çok yüksek. Hükümet bu sıkıntıları aşabilmek için bir miktar adımlar atmış durumda. Bu adımlar arasında ilk olarak tasarruf tedbirleri gelmektedir. Bu tedbirler kapsamında ikinci olarak vergiler artırılmış durumdadır. Bu haftadan geçerli olmak üzere akıl tutulması vergiler gelmiş durumdadır.

Şunu açık olarak yazmak isterim ki sosyal devlet vergi koymaz. Aksine vergileri azaltmaya çalışır. Bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığı vergilerin azlığından gelmektedir. Bir ülkede vergiler ne kadar azsa o ülkenin ekonomisi iyi denilmektedir. Bakınız gelişmiş ülkelerde Avrupa gibi Amerika gibi ve Japonya gibi ülkelerde vergiler azdır. Çünkü bu ülkelerde hükümetler ekonomiyi yatırım yaparak kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu ülkelerde hem devlet hem özel teşebbüsler fabrika yaparak ekonomiye destek olmaktadırlar. Şu unutulmamalıdır ki bir ülkenin ekonomisi yatırım yapıldığında düzlüğe çıkmaktadır. Şunu anlatamıyoruz fabrika kurmadan ekonomi düzlüğe çıkmaz. Fabrika hem devlet eliyle kurulmalı hem de özel teşebbüslerle kurulmalıdır. Vergiler azaltılmalı, faizler düşürülmeli ve fabrika kurulmalıdır. Eğer beş tane fabrikamız varsa bu ona yükseltilmelidir. Hemen her şehrimize ihtiyaçlar güzelce ortaya konularak fabrika açmalıyız.