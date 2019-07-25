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Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındı

Amasya'da vatandaşlar tarafından bulunan 4 Çayır delicesi kuşu tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, vatandaşlar tarafından bulunan 4 Çayır delicesi kuşun Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bakımları yapılmak üzere kendilerine ait Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini söyledi.

Kuşların merkezde bir süre tedavilerinin yapıldığını belirten Üçok, "Bunlar göçmen kuş türüdür. Ülkemizin özellikle sulak alanlarında görülen kuşlardır. Rusya'dan Avrupa ve Afrika’ya kadar uzunca bir yolu katediyorlar. Üreme dönemlerinde ülkemizin muhtelif yerlerinde özellikle sulak alanlarında ürüyorlar. İlçemizde ilk defa denk geldik. Yılın belli dönemlerinde sıcak alanlara, daha sonra tekrar kuzey ve güney istikametinde hareket eden kuşlardır. İlçemizde de bir müddet üreme anlamında konakladılar. Rahatsız olanların tedavisi yapıldı." diye konuştu.

Yedi Kuğular Kuş Cenneti bölgesinin aynı zamanda bir sit ve sulak alan olduğunu, Ak pelikan gibi 100’e yakın göçmen kuşun bu bölgeye gelerek ürediklerini ve bir müddet konakladıklarını, bu bölgede kuş gözlem evi yaparak hizmete açtıklarını belirten Üçok, alandaki "Millet Bahçesi" projesi hakkında da bilgi verdi.

Üçok daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Kemal Kartal ile Yedi Kuğular Kuş Cenneti mevkisinde tedavisi yapılan kuşları doğaya bıraktı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
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