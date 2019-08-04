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Tedavi ve bakıma "Seni seviyorum" sözüyle ikna olan kadın, hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ’hastayım, ölüyorum’ diyerek yardım isteyen, ancak sağlık ekiplerinin ikna edemeyerek tedavi için hastaneye götüremediği Yüksel Beyoğlu, ’Seni Seviyorum’ sözcüğü ile sonunda ikna edilirken evinden ayrılığa ancak bir gün dayanabildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 23:28
Tedavi ve bakıma "Seni seviyorum" sözüyle ikna olan kadın, hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ’hastayım, ölüyorum’ diyerek yardım isteyen, ancak sağlık ekiplerinin ikna edemeyerek tedavi için hastaneye götüremediği Yüksel Beyoğlu, ’Seni Seviyorum’ sözcüğü ile sonunda ikna edilirken evinden ayrılığa ancak bir gün dayanabildi. Yaşlı kadın götürüldüğü bakım evinde bir gece geçirirken, kontrol amacıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Aydın Karacasu’da yalnız yaşayan ve bakıma ihtiyacı olmasına rağmen daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin ve 112 sağlık görevlilerinin tedaviye ikna edemediği Yüksel Beyoğlu (59) isimli kadın Kuşadası’ndan gelen özel bir bakım evi çalışanı hasta bakıcı Nermin Kanlıoğlu’nun tek bir sözü ile ikna olmuştu. Geçen hafta “Ölüyorum, hastayım” şeklindeki inlemeleri sebebiyle komşularının 112 ekiplerine haber vermesi sonucu evine gelen ekiplerin uzun süren hastaneye götürme tekliflerini geri çeviren Yüksel Beyoğlu yaşadığı yer ve hali ile yürek burkmuştu. Aile üyeleri yıllar önce vefat eden hiç evlenmeyen ve hayatta kardeşinin çocukları dışında kimsesiz kalan Beyoğlu, uzun zamandır yaşamını tek başına idame ettirse de bir süredir kendine bakamaz olmuştu. Sağlıklı beslenmediği ve kötü şartlarda yaşadığı için geçen ay içerisinde, muhtarlık tarafından Kaymakamlığa haber verilmesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gelen yetkililer yaşlı kadını bakımevine götürmek istemişti. Beyoğlu, bakımevine gitmeyi reddederken hastaneye gitmeyi de kabul etmemişti. Kaymakamlık bu kez kadın istemese de mahkeme kararıyla bakımevine götürmek için adım atmıştı.Kimsenin evden çıkmaya ikna edemediği kadının yine evden çıkmayacağını düşünülürken, bir süre sonra ise hiç zorluk çıkarmadan evden çıktığını görenler ise gözlerine inanamamıştı. Kadına evinden arabaya kadar eşlik eden bakıcı Nermin Kanlıoğlu, nasıl ikna ettiği şeklindeki soruya ise, “Seni çok seviyorum” dedim. Gel seni götüreyim dedim. Böyle ikna oldu” yanıtını vermişti.


Karacasu’dan Kuşadası’ndaki özel bir engelli bakım merkezine getirilen ve bir gece burada kalan 59 yaşındaki Yüksel Beyoğlu, bakımevinden götürüldüğü hastanede fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan kadın kurtarılamayarak vefat etti. Yaşlı kadının solunum yetmezliği sebebiyle öldüğü öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi.


Yaşlı kadının cansız bedeninin Karacasu’ya getirileceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 23:28
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