0553 313 94 23

Tedavi için hastaneye gidince göçük altında kalmaktan kurtuldular

Siirt’in Şirvan ilçesinde, aşırı yağış nedeni ile kerpiç evde göçük yaşandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:14
Tedavi için hastaneye gidince göçük altında kalmaktan kurtuldular

Siirt’in Şirvan ilçesinde, aşırı yağış nedeni ile kerpiç evde göçük yaşandı. Olay anında tedavi için Siirt merkezdeki bir hastanede bulunan çift, yıkılan evlerinin altında kalmaktan kurtuldu.


Şirvan ilçesi Narlıkaya köyü Tüylüce mezrasında Sevdin Bumin (67) ve Meryem Bumin (56) çiftinin yaşadığı evin bir bölümünde yoğun yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Olay anında evde bulunmayan Sevdin ve Meryem Bumin çiftinin tedavi için Siirt Devlet Hastanesi’ne geldiği ve yıkılan evlerinin altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.


Eşini muayene ettirmek için Siirt’e getirdiğini belirten Sevdin Bumin, evlerinde göçük meydana geldiğini duyduğunu, hastaneye gelmemeleri halinde göçük altında kalacaklarını söyledi. Sevdin Bumin, "Evim şu an yıkılmış. Ben hanımı Siirt’te getirdim, hastaydı onun için Siirt’te kaldık. Evim yıkılmış, ben orada olsaydım ikimizde içinde kalabilirdik. Şuan devletten yardım istiyorum, aşırı yağışlardan dolayı evim yıkılmış, yatacak bir yerim yok. Eniştemin yanına geldim, devletten evimi yapmaları için yardım istiyorum. Hanımla beraber evsiz kaldım, gidecek yerim yok. Hanımın 5 tane şehidi var, devlet ona sahip çıksın. Hanımı Siirt’te hastaneye getirdim eğer biz de orada olmuş olsaydık göçük altında kalacaktık" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5 önemli halk hareketi
    1. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    2. ANALİZ - Batı Afrika’da siyasi..
    3. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    4. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    5. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    7. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    8. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    9. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    10. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    11. Bozkırın ortasındaki "sahil kenti"..
    12. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7...
    13. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    14. STK temsilcileri seçimlerde kimi..
    15. Doktor Arslan’a sevgi seli
    16. Şaphane’ye yeni itfaiye aracı
    17. CHP, Selahattin Demirtaş’ın sesiyle oy..
    18. Tedavi için hastaneye gidince göçük..
    19. Şampiyon at icralık oldu
    20. Öğrencilere 168 milyon ders kitabı..
    21. Servis minibüsü ağaçları yerinden..
    22. TCMB repo ihalesi açmadı
    23. Muğla'da yakalandı! Yaşının 6 katı..
    24. (Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit..
    25. Türkiye’nin en büyük kongre merkezi..
    26. Maximum Kart'tan Hepsiburada'da vade..
    27. ’Filenin Aslanları’ finalde sahneye..
    28. Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi..
    29. Permakültür çiftliği için karavanla 8..
    30. Sınır hattında PYD/PKK üyesi 1..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok