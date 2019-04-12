0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tedavi görürken ebru sanatını öğrendiler

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi gören çocukların Türk müziği eşliğinde yaptığı ebru çalışmaları, hastanenin poliklinik girişinde sergilenmeye başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 14:32
Tedavi görürken ebru sanatını öğrendiler

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi gören çocukların Türk müziği eşliğinde yaptığı ebru çalışmaları, hastanenin poliklinik girişinde sergilenmeye başladı.


Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Sivas Numune Hastanesi ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle yürütülen ’Sağlık İçin Sanat’ projesi tamamlandı.


Proje kapsamında Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi gören çocukların Türk müziği eşliğinde yaptığı ebru çalışmaları, hastanenin poliklinik girişinde sergilenmeye başladı. Serginin açılışına İl Sağlık Müdürü uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fehmi Tutkun, hastane yöneticileri ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri katıldı.


Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fehmi Tutkun “Projenin kısaca amacı örgün eğitim içinde olup, ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde bulunan temel eğitim seviyesindeki çocuklarımızın okullarında alamadığı sosyal-kültürel faaliyetlerden kısmen de olsa faydalanmasıydı. Bu faaliyetlerden yararlanırken onların tedavilerine gerek müzik eşliğinde gerek ebru sanatının uygulanmasıyla birlikte tedavi süreçlerinde bir nebze de olsa amacımız katkı sağlamaktı” dedi.


Projenin faydalarının gözlemlediklerini ifade eden Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, “Güzel bir proje ile bize başvurdular. Bu projeyi hastanemizde gerçekleştirmek istediklerini ifade ettiler. Projeyi pediatri servisimizde yatan çocuklarımıza Türk Müziği eşliğinde Ebru Sanatı uygulaması yaptırdık. Projenin faydalarını kendi gözlerimizle gördük. Çocuklarımızın ne kadar mutlu olduklarını, hastane stresinde uzaklaştıklarını ve tedaviye uyumlarının daha iyi olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:32
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Bartu'nun vefatı
    1. Can Bartu'nun vefatı
    2. Gazişehir Gaziantep teknik direktörü..
    3. Liseli öğrencilerden polis haftasına..
    4. Mansur Yavaş’ın görevden aldığı İsmail..
    5. Rıza Zelyut Aydınlık'tan kovuldu!
    6. Cumhurbaşkanlığından dünya..
    7. Trablus'taki çatışmalar: 75 ölü, 323..
    8. Badminton Şampiyonası heyecanı..
    9. Dünya başkentlerinde Ara Güler Sergisi..
    10. Kemerini Erdoğan'a hediye etti, Alman..
    11. Huzur çınarı evliliğe hazırlıyor
    12. ERÜ Kalp Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle..
    13. Başkan Yücel Yılmaz’dan Ayvalıklı..
    14. Jet Airways’ten uçuşlara iptal
    15. Üniversiteli öğrenciler Lösemili..
    16. Beylerderesi baraj göleti hızla..
    17. Aytaç Gıda'ya "enerji" ödülü
    18. Kayseri'de trafik kazası: Ölü ve..
    19. Yurt dışındaki avukat ve profesyonel..
    20. Sivrihisar Eğitim Vakfı’ndan Ataç’a..
    21. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim..
    22. Fehmi Kuş’un acı günü
    23. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden..
    24. Türkiye 100 bin turistin dişinden 50..
    25. Can Bartu'nun vefatı
    26. Kırklareli’de 10 Afgan göçmen yakalandı
    27. Başkan Kuş ilk nikahını kıydı
    28. Kuşadası Belediyesi’nde 7 müdür..
    29. Yeşilli Belediye Başkanı Demir’den..
    30. Vurmalı Çalgılar Topluluğundan müzik..
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Papa'dan şov! Ayaklarına kapandı
    Papa'dan şov! Ayaklarına kapandı