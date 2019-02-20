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Tedavi ettiği hastalarının resmini yapıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi 4.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:05
Tedavi ettiği hastalarının resmini yapıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Betül Akça, tedavi ettiği hayvanların resmini yapıyor.


OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde eğitimine devam eden 4. sınıf öğrencisi Betül Akça, mesleğindeki başarısının yanında resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor. İlkokulda resim yapmaya başlayan Akça, resme bir süre ara verdi. Üniversite 3. sınıfta gece nöbetinde tedavi etiği bir kediyi çizerek tekrar resim yapmaya başlayan Akça, kimseye belli etmeden yaptığı resimleri hastane duvarlarına asmaya başladı. Resimleri oldukça beğenen arkadaşları ve hocalar; resimleri Betül’ün yaptığını öğrenince şaşırdı. Betül ise çevresinden olumlu tepkiler gelmesi üzerine hastalarının resimlerini yapmaya devam ediyor.



"Mesleğimi ve çizim yapmayı seviyorum"


Resme olan merakının ilkokulda başladığını belirten Akça, "Babam da resim yapardı ondan görerek alıştım. Lise de resim yapmaya devam ettim. Daha sonra üniversiteye hazırlık sürecinde bıraktım. Üniversitede 3. sınıftayken yeniden resim yapmaya başladım. Gece nöbetine kalmıştım hastanede. Bir hasta gelmişti ve onun resmini yaptım. Yaptığım resimleri hekim odasına asmaya başladım. Öğrenciler ve hocalarımız resimleri kimin yaptığını merak etmeye başladı. Ben de hastaların resmini yapmaya devam ettim. Arkadaşlarım ve hocalarımız resimleri benim yaptığımı öğrenince şaşırdılar. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. En çok kedileri çiziyorum. Baktığım hastaların yüzlerini, bakışlarını çiziyorum. Gövde çizmiyorum. Mesleğimi ve çizim yapmayı seviyorum. İlk hedefim hekimlik ama hobi olarak çizimlerime devam edeceğim" dedi.



"Dersleriyle bir arada yürütmesi bizim için önemli"


Öğrencilerini desteklediklerini belirten OMÜ Hayvan Hastanesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Serhat Ay, "Betül başarılı bir öğrencimiz. Böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk. Hastanedeki resimleri onun yaptığını öğrenince biraz şaşırdık. Güzel resim çiziyor. Dersleri de iyi. Kendisini destekliyoruz. Dersleri ile resim yapmayı bir arada yürütmesi bizim için çok önemli. Biz de kendimiz için resim istiyoruz kendisinden. Hocalarımıza resimlerini armağan ediyor. Bazı hocalarımızın odalarının duvarlarını Betül’ün resimleri süslüyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:05
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