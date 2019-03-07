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TEDAŞ’tan bilgilendirme toplantısı

Muş’un Varto ilçesinde, TEDAŞ Van Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:18
TEDAŞ’tan bilgilendirme toplantısı

Muş’un Varto ilçesinde, TEDAŞ Van Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, TEDAŞ Van Bölge Müdürlüğü Aydınlatma Saha Sorumlusu Recep Taş, yardımcısı Nesim Norşenli, VEPSAŞ Varto Müdürü Ercan Coşkun, Yazı İşleri Müdürü Hıdır Aslan, İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Erkan Kaçmaz, TEDAŞ Bölge Müdürlüğünden yetkililerin gelerek elektrik konusundaki problemleri dinleyip çözüm üreteceklerini belirterek, “Malumunuz seçim arifesindeyiz. Siz muhtarların görev süreleri doluyor. Çoğunuz aday olacaksınız. Adayların hayli yüksek olduğunu görüyoruz. Seçim rekabetli bir seçim olacak. Rekabette her zaman güzellik vardır. Ama şunu unutmamak lazım. Rekabetli seçimler üzücü olaylar getirebiliyor. Eski seçimlerde kaygılar yaşandığını gördük. Tüm adaylarla birlikte karşılıklı saygıyı ihmal etmeden seçimi vatandaşımızın teveccühü neticelendirecektir. O nedenle seçimin belli bir çizgisi ve formatı var. Bu kurallar çerçevesinde seçimi husumete dönüştürmeden neticelendirmek hepimiz için daha güzel olur. Cana gelebilecek herhangi bir durum hepimizi üzer. Aklımız var, hepimiz insanız, aklıselim bir şekilde seçimi sonuçlandıralım. Karşılıklı saygı ve sevgi içerinde seçimi götürmek hepimizin selametine olur” dedi.


Aydınlatma Saha Sorumlusu Recep Taş ise, elektrik sorunlarıyla ilgili Varto ilçesindeki muhtarları dinlemeye geldiklerini belirterek, “Sorunların giderilmesi için gerekli görüşmeleri yapıp notlarımızı alacağız. Sorunların giderilmesi için de gerekli çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.


Toplantı, daha sonra karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:18
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