TED Üniversitesinde ’Kariyer Fuarı’ düzenlendi

TED Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından ’Kariyer Fuarı’nın üçüncüsü düzenlendi. Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ’’21. yüzyılda hibrit insan yetiştirmek mecburiyetindeyiz’’ dedi.

TED Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından ’Kariyer Fuarı’nın üçüncüsü düzenlendi. Öğrencilerin seçecekleri bölümler hakkında kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesinin amaçlandığı fuara, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu sene 43 firmanı katılımıyla düzenlenen fuarda, öğrencilere kariyer ve staj imkanlarına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Fuarda firmalar kendilerini tanıtarak, öğrencilere nasıl özgeçmiş hazırlanır, mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veriliyor. Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED’in yeni bir üniversite olduğunu ve en önemli farklarının kariyer planları ve stajlar olduğunu kaydederek, ’’Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın birebir işe girişleri ve stajlarını takip ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’21. yüzyılda hibrit insan yetiştirmek mecburiyetindeyiz’’

10-15 yıl önce stajlar ve kariyerlerin ancak gidip imzalatılan süreçlerin ilerisine geçmediğine değinen Pehlivanoğlu, günümüzde yapılan stajları ve işe girme süreçlerini takip etmenin ve bu mücadelenin içerisinde başarılı olmanın ciddi kazanımlar gerektirdiğinin altını çizdi. Öğrencilerin kariyer planlamalarını çok iyi yapmaları gerektiğine değinen Pehlivanoğlu, ’’21. yüzyılda hibrit insan yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çok yönlü bireyler yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Kariyer planlamalarını iyi yapmaları gerekiyor. Bundan 10-15 yıl önce artık stajlar ve kariyer ancak gidip imzalattığınız süreçlerin ilerisine geçmiyordu. Bugün yapılan stajlar ve işe girme süreçlerini takip etmek ve bu mücadelenin içerisinde başarılı olmak ciddi bir kazanımlar gerektiriyor. Bu kazanımlardan bir tanesi de firmaları görüp, firmaların neye göre insan kaynaklarını besledikleri, neye göre insan beklediklerini öğrencilik noktasında görmeleri ve kendilerini bu noktada geliştirmelerini bekliyoruz. Hem çevre okullara hem de kendi üniversitemizdeki öğrencilerden yoğun bir katılım olacaktır diye bekliyoruz. Her yıl standart bir şekilde bu düzenlemeye devam edilecek. Dışarıdaki öğrencilere biraz daha açmak istiyoruz Sadece kendi öğrencilerimize değil, diğer öğrenciler için de bir fırsat olsun arzusundayız’’ şeklinde konuştu.

Öğrencilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten TED Üniversitesi Kariyer Merkezi Yöneticisi Pelin Kalkanoğlu ise, "Bu sene TED Üniversitesinde üçüncü ’Kariyer Fuarı’ düzenleniyor. 43 firmayla bu seneki organizasyonumuzu yaptık. Genelde kendi üniversitemizin bölümler için stantlarımız var. Öğrencilerimizin de katılımı iyi. Değişik liselerde ziyarete gelmişler. Eş zamanlı konuşmacılarımız var. Firmalar hem kendilerini tanıtıyorlar hem öğrencilerimize kariyerleri için veya nasıl özgeçmiş hazırlanır, mülakatta ne gibi şeylere dikkat etmeleri gerekir gibi tüyolar veriyorlar’’ açıklamasında bulundu.

’’Detaylı bir şekilde ilgileniliyor’’

Kariyer fuarını gezen lise öğrencisi Özlem Özkan, "Ön bilgi olsun diye geldik. Seçeceğimiz bölümlerin nasıl bir çalışma ortamı olduğunu görmek için geldik. Güzel bir yer. Bilgi alıyoruz. Detaylı bir şekilde ilgileniliyor. Sorularımız cevaplanıyor. Birkaç konuda merak ettiğim şeyler vardı. Güzel bir şekilde anlatıldı’’ diye konuştu.

Sümeyye Ünal isimli bir diğer lise öğrencisi ise, "Hocalarımız danışabileceğimiz kişiler olduğunu söylemişlerdi. o yüzden geldik. Merak ettiğimiz şeyleri soruyoruz. İnternette araştırdığımızda ayrıntılı bilgi bulamıyoruz ama burada daha ayrıntılı bilgi veriyorlar" dedi.

’’Birçok firma var vegeleceğimiz hakkında bilgi ediniyoruz’’

Lise öğrencisi Hüseyin Arslan da, "Okul gezisi sayesinde buraya geldik. Bizim için çok iyi bir şey. Birçok firma var vegeleceğimiz hakkında bilgi ediniyoruz. Gerçekten çok yararlı bir yer. Sorularımız var. Hangi konuda ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Diğer öğrencilere gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.