TED’ li öğrencilerin uluslararası başarısı

Kanada’da bulunan Waterloo Üniversitesi’nin düzenlediğiUluslararası GAUSS Matematik Yarışmasında başarılı olan TED Malatya Koleji öğrencileri sertifikalarına kavuştu.

Kanada’nın en saygın üniversitelerinden Waterloo Üniversitesi’nin 7’inci ve 8’inci sınıflar için düzenlediği ve her yıl yaklaşık 150 bin öğrencinin katıldığı yarışmada öğrencilerin İngilizce ve matematik alanlarındaki yeterlilikleri ölçülüyor.

Yarışmaya katılan TED’li öğrencilerden Ömür Özcan, Tuna Işık ve Cemile Deniz Begeç en yüksek puanları aldıkları için ’Outstandıng Achıvement’ sertifikasını almaya hak kazandı. Ayrıca 7’inci ve 8’inci sınıf düzeyinde toplam 18 öğrenci ilk yüzde 25’lik dilime girerek ’Certificate of Distriction’ sertifikasını aldı.

Sınava katılan tüm öğrencilere ise ’Certificate of Participation’ sertifikaları takdim edildi.