TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü

Bu yıl 17.s düzenlenen TED Malatya Koleji Bilim Şenliği Malatya Park AVM’de öğrencilerin sunumları ile gerçekleştirildi. Vatandaşlar şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Şenlikte öğrenciler ders kazanımlarına uygun proje ve model çalışmalarını ziyaretçiler ile buluşturarak her bir projeyi tanıtıp öz güvenlerini ortaya koydu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan şenlik, deneyler ve görsel şovlarla izleyicilerden büyük beğeni aldı.Bilişim teknolojisi, fen bilimleri, görsel sanatlar mekatronik projeleri ile ortak çalışmaları sonucunda, İnsansı Robot Nao’dan üç boyutlu yazıcıya, farklı fizik, kimya ve biyoloji deneylerine kadar birçok yenilik Malatya halkı ile buluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan TED Malatya Koleji Fen Bilimleri Zümresi Başkanı Zeynep Durmuş, etkinliğin 2 gün sürdüğünü ifade ederek “Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini arttırmayı amaçlayan şenlik ile ayrıca yalnızca test başarısının gelecek için yeterli olmadığını vurgulamak, düşünen, yorumlayan, sorgulayan, çağdaş, problem çözme yeteneklerini geliştiren, hipotezler oluşturan, verilere dayanarak sonuç geliştiren, kendini toplum önünde rahat ifade eden ve kendine her daim güvenen geleceğin mucitlerini yetiştirmek hedeflendi.Bilim şenliğimizin hazırlanmasında emeği geçen fen bilimlerive bilişim teknolojileri ve görsel sanatlar zümre öğretmenlerimize, emeği geçen tüm kolejlilerimize veziyarette bulunarak bizleri onurlandıran ziyaretçilerimize çok teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz” diye konuştu.