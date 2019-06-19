Tecrübeli adaylar daha seçici davranacak

Bu yıl ilk kez sınava giren 1 milyon adayın yanı sıra geçen yıl kazandığı halde herhangi bir üniversiteye kaydını yaptırmayan ya da farklı üniversitelerden gelen toplam 1.5 milyon aday daha önce sınav sonuçlarını bekleyecek. 18 Temmuz’da açıklanacak sonuçların ardından tercih döneminde, üniversite yönetimleri, geçmiş yıllara göre daha fazla sayıda deneyimli aday öğrencileri ağırlayacak.

Dengeler değişiyor

Son yıllarda üniversite sınavlarına girdiği halde şansını tekrar denemek isteyenlerin sayısı artıyor. İlk kez sınavı kazandığı halde herhangi bir bölüm ya da programa kayıt yaptırmayanların sayısı yarım milyonu aşarken, daha önce üniversiteyi kazanıp mezun olan veya hâlâ okuyanların arasından tekrar YKS’ye girenlerle birlikte bu sayı 1.5 milyonu buluyor. Son verilere göre bu yılki adayların 1 milyonu lise son sınıfta eğitim gören öğrencilerden oluşuyor.

Slogan değil, icraat bekliyorlar

Üniversitede okuma hayalinde olup önce sınav sonra da tercih dönemini ilk kez bekleyenlerin sayısı bir milyonun altında seyrederken, yükseköğrenim tecrübesi olanların daha ağır basması nedeniyle bu yıl üniversiteler tanıtım stratejilerini daha ayağı yere basar bir kurgu ile güncellediler. Adayların duygusal tercihten ziyade mantık yönlü ilerleyeceği bir tercih dönemine giren üniversiteler sloganvari yaklaşımların yerine icraata dayalı mesajları ile kontenjanlarını doldurmaya çalışacak.

Bu konuda deneyimli ekibi olanların şansı ise diğerlerine göre daha fazla. Öte yandan, her yıl yaklaşık 200 bin adayın bir üniversiteden mezun olduğu halde ya başka bir alanda kendini geliştirmek istemesi ya da mutsuz olduğu için tekrar sınava girme isteği de üniversite tecrübesi olan bu gruba karşı da daha hazırlıklı olunmasını gerektiriyor.

Rakamların dili ile

Geçen yıl sınava giren aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 olarak açıklanmıştı. Her sene bu sınavlara girenlerin büyük kısmı lise son sınıf düzeyinde olanlardan oluşuyor. 2018’de bu rakam 954 bin 353 olarak tespit edildi. Adayların ikinci sıradaki çoğunluğu ise mezun olup daha önce hiçbir yere yerleşemeyenlerden oluşuyor. Bunun rakamsal karşılığı ise 751 bin 157.

Bir üniversiteye daha önce yerleşmiş ancak memnun kalmayıp tekrar sınava girenlerin sayısı ise 484 bin 258. Herhangi bir üniversiteden mezun olup tekrar sınava girenlerin sayısı ise 191 bin 644.

Kontenjanlar açıklandı

Üniversitelerin 2019 yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre öğrenci alacakları ön lisans ve lisans programlarına ait kontenjanları da belli oldu. Ağırlıklı olarak web sayfalarında da yer alan kontenjan listelerini gören aday öğrenciler, tercih listelerini yapmadan önce bir fikir edinmiş oluyor.