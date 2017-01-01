Tecrübelerini belediye başkanlığına taşıyacaklar! İkisi de İstanbul için aşkla sahada

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstanbul belediye başkan adayları arasında, gayrimenkul sektörüne emeği geçen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (KİPTAŞ) Genel Müdürü İsmet Yıldırım da yer aldı. Turan, Fatih’ten, Yıldırım ise Ümraniye’den AK Parti’nin adayları olarak 31 Mart yerel seçimlerinde rakipleriyle yarışacak.

Ekip ruhuyla hizmet

Yaklaşık 5 yıl sürdürdüğü TOKİ Başkanlığı görevinde dar gelirli vatandaşların başta olmak üzere farklı gelir gruplarının konut ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan Mehmet Ergün Turan, ekibiyle birlikte üretim sayısını 600 bin konut ve 6 bin donatıdan 840 bin konut ve 14 bini aşkın sosyal donatı rakamına ulaştırdı. Ergün, Tarihi Yarımada’nın da içinde yer aldığı Fatih ilçesinin ruhuna uygun yaşaması ve halka hizmetle ilgili yeni projelerini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak.

75 bin konutta imzası var

“Bizim hayalimiz, bu güzelim şehrin geleceğine yön vermek” diyen İsmet Yıldırım’ın ise 20 yıl öncesinden bugüne İstanbul’un farklı ilçelerinde inşa ettikleri 70 bini aşkın konutta imzası bulunuyor. İstanbul’da düzenli kentleşmenin örneklerinin yer aldığı Ümraniye’de doğan Yıldırım, yabancı olmadığı bu ilçenin yönetimini yine başarılı bir belediye başkanı olan Hasan Can’dan devralmak için önümüzdeki üç ayı sahada geçirecek.

Öncelik İFM’de

Yıldırım’ın seçimi kazandıktan sonra yapacağı en önemli icraatlardan birisi de inşaatı yüzde 30 seviyesinde olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin tamamlanmasında etkin rol almak olacak.