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"Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi"nin tıpkıbasımı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cumhuriyet döneminde hazırlanan "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi" eseri yeniden basıldı- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt:- "Bu eser insanımızın hadisle, sünnetle buluşması noktasında önemli bir vasıta olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin anlaşılmasına yönelik ilmi eserlerimiz önümüzdeki süreçte de yayımlanacaktır"

27 Mart 2019 Çarşamba 11:01
"Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi"nin tıpkıbasımı yapıldı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Hizmetler Genel Müdürü Fatih Kurt, tıpkıbasımı yapılan "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi"ne ilişkin, "Bu eser insanımızın hadisle, sünnetle buluşması noktasında önemli bir vasıta olacaktır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam'ın doğru anlaşılması ve doğru kaynaklardan bilgi alınması amacıyla klasik eserlerin vatandaşlara aktarılması çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, Darülfünun Müderrisi Babanzade Ahmed Naim ile ilim ve siyaset adamı Prof. Dr. Kamil Miras tarafından Cumhuriyet döneminde kaleme alınan "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi" eseri yeniden basıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Hizmetler Genel Müdürü Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemenli Hadis Alimi Ahmed b. Ahmed ez-Zebidi'ye ait "et-Tecridü's Sarih"in, sahih hadis kaynağı olan "Sahihi Buhari-i" üzerinden kaleme alındığını belirterek, eserin Türkiye Büyük Millet Meclisince 1925'te alınan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığını belirtti.

Eserin ilk baskısının 12 cilt halinde 1948'de yayımlandığını hatırlatan Kurt, "Bu eserin o günden beri 12 baskısı yapılarak halkımızın istifadesine sunulmuş. Buhari kaynaklı hadislerin vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında önemli bir kaynak eser." diye konuştu.

Kurt, eserin hazırlanması noktasında beş yıl boyunca ciddi bir çalışma yapıldığına işaret ederek, "İlmi bir saygıdan dolayı bu eserden daha iyi istifade edilebilmesi için yorumlara, yapılan şerhlere müdahale edilmedi. Bir tashih çalışması yapıldı. Metnin içerisinde yer alan hadislerin tahricleri, kaynakları gösterilmiş oldu. Bu bağlamda istifade edilen eserler, eserin sonunda bibliyografyayla verilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca eserin 8 cilt halinde yeni baskısının yapıldığını bildiren Kurt, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Peygamber Efendimizin hadislerini, sünnetini vatandaşlarımıza ulaştırmayı önemsiyoruz. Zira hem yüce kitabımızın daha iyi anlaşılması hem de dinin daha iyi anlaşılıp yaşanılabilmesi için sahih hadis kaynakları önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız dünden bugüne hadis kaynaklarının, hadis metinlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasını önemsemektedir. Bu bağlamda bu eser de insanımızın hadisle, sünnetle buluşması noktasında önemli bir vasıta olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin anlaşılmasına yönelik ilmi eserlerimiz ve çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yayımlanacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi" yeniden basıldı
  2. Diyanet işleri Başkanlığı
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Hizmetler Genel Müdürü Fatih Kurt

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