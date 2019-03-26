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Tece’deki atıl bina kurtarılmayı bekliyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mahalle toplantılarına devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Tece’deki atıl bina kurtarılmayı bekliyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mahalle toplantılarına devam ediyor.


Tece Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Tarhan, sorunlarını dinledi.


Toplantıya katılan vatandaşlar, Tece Deniz Mahallesi’nde bulunan Mersin Üniversitesi Tece Kampüsü yanında ki atıl durumdaki binanın kurtarılmasını istedi. Denize sıfır konumda içerisinde futbol, basketbol, tenis, voleybol sahalarının yanı sıra çok sayıda sosyal alanların bulunduğu, harabe haline gelmiş binanın, fuhuş, uyuşturucu madde kullanımı gibi tehlike oluşturacak biçimde kötü amaçlı kişilerce kullanıldığını savunan vatandaşlar, “Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, buraya el atıp kurtarılmalı. Birkaç yıl önce cıvıl cıvıl şekilde bölgeyi canlandıran bina, şimdi korku merkezi haline geldi” dediler.


Okula komşu olarak oturan emekli Ali Geyik, binanın hem oluşturduğu tehlike hem de görüntüsü nedeniyle Mersin’e yakışmadığını ifade ederek, "Son derece modern cıvıl cıvıl bir bina bir anda çevreye tehlike oluşturan harabeye dönüştü. İçerisinde koruma amaçlı nöbetçi polis oluyor ama bina o kadar büyük ki her tarafına hakim olması mümkün değil. Zaten boş şekilde durması bile hem kötü hem de milli servetin heba olması demektir. Otel, ya da öğrenci yurdu olarak kullanılsa bölge kalkınır, bina da kurtarılmış olur. Böyle bir deniz, böyle bir doğa, böylesi güzel bir bina başka nerede var. Bakarsan bağ oluyor bakmazsan virane” dedi.


Bölgede esnaflık yapan işletmeci Ökkeş Yalçın da binanın tarihini yakinen bildiğini kaydederek, "1998 yılından bu yana Tece Deniz Mahallesinde ikamet ediyorum. Aynı zamanda burada esnafım. Bu bina ilk olarak Milli Piyango İdaresi için dinlenme tesisi olarak yapıldı. Birkaç sene sonra da Mersin Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü’nü buraya getirdiler. Kısa bir süre öncesine kadar burada 800-900 arası öğrenci eğitim görüyor, belli dönemlerde bu öğrenci sayısı bin 500’e kadar çıkabiliyordu. Öğrenciler canlandırmasıyla bölgenin değeri iki katına çıkmıştı. Şimdi harabe durumda. Neden bir turizm tesisi ya da öğrenci yurdu olarak değerlendirilmesi düşünülmez. Belediyemiz bu konuda gerekli girişimleri yaparsa da biz de bölge halkı olarak kamuoyu oluşturma konusunda gereken çalışmayı yaparız” diye konuştu.


Binanın okul olarak kullanıldığı dönemde bölge esnafının büyük kazançlar elde ettiğini, çevrede bulunan binalarında iki kata yakın değer kazandığının altını çizen esnaf Soner Taş, bir an önce tesisin yeniden ele alınarak kullanılır hale getirilmesini istedi. Milletin ekonomik servetinin heba edilmesine göz yumulamayacağını vurgulayan Taş, “Bir an önce Başkanımız Neşet Tarhan’dan bu binanın belediye bünyesine alınarak amacına uygun biçimde kullanılmasını istiyoruz. Her taraf kırık dökük, çalılıklarla çevrildi. Ailemizle akşam saatlerinde bölgeden geçmemiz mümkün değil. Can güvenliğimiz tehlike altında. Neden bu halde atıl bırakıldığını anlamak mümkün değil. Tece’ye değer katan bu binanın bir an önce temizlenerek eski canlı haline getirilmesini istiyoruz. Aksi halde milletin paralarıyla yapılan bu tesis çürüyüp gidecek. O süre içerisinde de bizim için korku mekanı olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.


Bölgede bulunan atıl yapıların değerlendirilmesi adına belediye olarak üzerine düşen görevi yaptıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, “Binanın yasal durumunu arkadaşlarımızla birlikte inceleyerek, üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Bina ile ilgili çok yoğun şikayetler geliyor. Biz de çevresinde zaman zaman temizlik yaparak tedbir almaya alışıyoruz ancak mülkiyeti bizde olmadığı için yeterli müdahaleyi yapamıyoruz. Yasal prosedürler incelendikten sonra mümkünse binayı belediye olarak elbette değerlendirmek isteriz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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