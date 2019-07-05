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Tecde’de çocuklar park istiyor

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde vatandaşlar, çocuklarının oynayacakları bir alanın olmaması nedeniyle yetkililerden park yapılmasını talep ettiler.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:30
Tecde’de çocuklar park istiyor

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde vatandaşlar, çocuklarının oynayacakları bir alanın olmaması nedeniyle yetkililerden park yapılmasını talep ettiler.


Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, mahallelerine bağlı Akasma, Kıble, Nezaket, Arif, Şehit Mehmet Şimşek, Münevver ve Ayben sokaklarında oyun parklarının olmaması nedeniyle çocukların sokakta yol üzerinde oynamak zorunda kaldıklarını söyledi.


Sokak üzerinde bulunan hane sahiplerinin bu konuda kendilerine sıkıntıları ilettiğini belirten Yiğit, “Çocuklarımızın oynayacakları bir alan yok. Evlerinin bulunduğu alanda imarda park yeri olarak ayrılan yer var ancak yıllardır buraya çocukların oynayacakları bir park alanı oluşturulmadı” dedi.


Tecde’de bulunan her sitede kendilerine ait bir parkın bulunduğunu ancak sokaklarda park eksikliğinin olduğunu ifade eden Muhtar Ali Yiğit, “Belediye nedense hep çok katlı sitelerin bulunduğu alanlara park yapıyor. Oysa her sitenin içerisinde çocuk oyun grupları var. Her site kendi sosyal yaşam alanı oluşturmuş durumda. Ama ne hikmetse bir mahalleye onlarca park yapılırken müstakil evlerin bulunduğu alanlara bir park yapılmıyor. Çocuklarımız sokakta oynuyor. Araçların geçmesi nedeni ile çocuklarımız kaza riski ile karşı karşıyalar” şeklinde konuştu.


Mahalle sakinlerinin Yeşilyurt Belediyesine dilekçe verdiklerini de dile getiren Yiğit, “Mahalle sakinleri sadece çocukların oynayacağı küçükte olsa bir park istiyor. Yeter ki, çocuklarının sokaktan kurtulup park alanında oynayabilmesini talep ediyorlar. Sokak sakinleri olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da park talebimizin acilen karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:30
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