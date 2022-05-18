Tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklanan İngiliz milletvekili kefaletle kurtuldu!

İngiliz polisi, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklanan Muhafazakar Partili milletvekilinin serbest bırakıldığını duyurdu.

AFP’nin haberine göre, İngiliz makamları dün bahsi geçen milletvekilinin tecavüz, cinsel saldırı, görevini kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan tutuklandığını duyurdu.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), Ocak 2020’de bildirilen suçlamaların 2002 ile 2009 yılları arasında Londra’da meydana gelen olaylarla ilgili olduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan milletvekilinin ‘tutuklandığını ve Haziran ortasına kadar daha fazla soruşturma yapılana kadar kefaletle serbest bırakıldığı’ aktarıldı.

Muhafazakar Parti, milletvekilinden soruşturma sırasında Meclis'e gelmemesini istedi, ancak görevden almadı.

Konuyla ilgili Sky News'in sorusunu yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ciddi endişesini dile getirdi. Truss açıklamasında, “Polis şu anda bu dava üzerinde çalışıyor. Ancak yine de bir Parlamento üyesiyle ilgili bu korkunç suçlamalara sahip olmamız rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme, Muhafazakâr Parti Milletvekili Imran Ahmed Han’ın, 15 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulunmasından bir ay sonra geldi.

Han, aleyhinde suçlamaları reddediyor.

Geçtiğimiz ay sonunda ise Muhafazakar Partili milletvekili Neil Parish ise parlamentoda telefonundan porno izlediğini itiraf ederek istifa etti.

Sunday Times, geçtiğimiz Nisan ayında Avam Kamarası'ndaki 650 milletvekilinden 56'sının, özellikle ‘cinsel nitelikteki suiistimal’ ile ilgili şikâyetleri kayıt altına almaktan sorumlu bir ofise şikayette bulunduğunu aktardı.