0553 313 94 23

Yakalanan terörist, PKK'nın kan donduran kadın istismarını itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, ateist terör örgütü PKK'nın kadınlara yönelik cinsel istismarına dikkat çekmek için itirafçı bir teröristin ifadesini paylaştı.

23 Kasım 2018 Cuma 07:27
Yakalanan terörist, PKK'nın kan donduran kadın istismarını itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nün sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 07:27
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da terör operasyonu
    1. Adana'da terör operasyonu
    2. PYD'li teröristler ABD'yi yalanladı!
    3. BUDO'dan sefer iptalleri
    4. AK Parti'de bir ilk... Kampa girecekler
    5. "Tecavüz ettiler, hamile bıraktılar,..
    6. Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan..
    7. Pusat göz kamaştırdı
    8. Yerel seçim ittifakı dar kapsamlı olacak
    9. ABD'de Türkiye-Rusya paniği
    10. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
    11. Bir ilk olacak! Asgari ücretli..
    12. PKK Kerkük’ü kuşatıyor
    13. Doktorların ölümcül hatası!
    14. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    15. FBI'dan Samsun'da operasyon!
    16. Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti.....
    17. Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör..
    18. Kimsenin aklına gelmeyecekleri..
    19. Katar'dan Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    20. Kocaeli'nde korkunç olay
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular