Yakalanan terörist, PKK'nın kan donduran kadın istismarını itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nün sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı."