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Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının gözü önünde idam edildi

Pakistan'da 7 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren İmran Ali adlı mahkum, son öldürdüğü kız çocuğunun babasının gözü önünde idam edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:57
Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının gözü önünde idam edildi

Pakistan'da en az yedi kız çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmekten hüküm giyen bir kişi bu sabah Lahore'da idam edildi. İmran Ali adlı mahkum, son öldürdüğü kız çocuğunun babası ve akrabalarının gözü önünde asıldı.

Acılı baba: Memnunum

Ocak'ta boğularak öldürüldükten sonra cesedi çöpe atılan Zainab'ın babası Amin Ansari, infazın televizyon yayınlanması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuş ama bu talebi reddedilmişti. Ansari, infazdan sonra "Dehşet verici sonunu gözlerimle görmekten memnunum" dedi.

Yürüyüşler düzenlenmişti

Cinayet ülkede büyük bir öfke dalgasına neden olmuş, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlenmişti. Halasının yanına Kuran öğrenmeye Kasur kentine giden Zainab, 4 Ocak'ta kaybolmuştu. Zainab'ın cesedi beş gün sonra halasının evinin yakınlarındaki bir çöpte bulundu.

 

Güvenlik kamerası görüntülerini akrabaları buldu

Polisin katilin bulunması için yeterince çaba harcamadığı iddialarını protesto amacıyla yapılan yürüyüşlerde çatışma çıktı, iki kişi hayatını kaybetti. İmran Ali'nin güvenlik kamerası görüntülerini, Zainab'ın akrabaları bularak polise teslim etti. Ali'nin bir kız çocuğunu sürükleyerek götürüşünün görüntüleri sosyal medya paylaşılması öfkeyi artırdı. 24 yaşındaki İmran Ali, DNA örneğinin uyuşmasıyla 23 Ocak'ta tutuklandı.

Daha sonra Kusar'da altı kız çocuğunu daha benzer şekilde öldürdüğü belirlenen Ali Şubat'ta idam cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, bu ayın başlarında Ali'nin af başvurusunu reddetmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:57
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Pakistan
  3. İmran Ali

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