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Tebriz'de alçak tahrik! 'Türk askeri yenilecek'

İran'ın Tebriz vilayetinin belediye başkanı başdanışmanı Bahtiyar İzzetpenah, sosyal medya hesabından PKK lehine mesajlar atarak 'Türk askeri Afrin'de yenilecek' dedi. İzzetpenah'ın sözlerine vatandaşların büyük tepki göstermesi üzerine başdanışman görevden alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:49
Tebriz'de alçak tahrik! 'Türk askeri yenilecek'

İran'ın Tebriz vilayetinde Belediye Başkanı Başdanışmanı Bahtiyar İzzetpenah'ın terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yapması bölgede tansiyonu bir anda yükseltti. Yeni Şafak'ın haberine göre, nüfusunun yüzde 98'i Türklerden oluşan Tebriz'de Belediye Başkanı İrac Şahinbaher, artan tepkiler üzerine İzzetpenah'ın görevine son verildiğini açıkladı. Son dönem sokak olaylarının arttığı İran'da PKK yandaşı İzzetpenah'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya Tebriz halkı büyük tepki gösterdi. PKK dektekçisi başdanışmanın görevden alınmaması halinde cuma namazı sonrası camilerde ve belediye binasında gösteriler düzenleneceğinin duyurulması üzerine PKK yandaşı provokatörün görevine son verildi. Tebriz halkı, örgüt yandaşı İzzetpenah'ı Tebriz'de 'istenmeyen adam' ilan etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Türkiye ve Türk askerine saldıran İranlı İzzetpenah, "Afrin'i işgal eden Türk askerine karşı Urumiye'den Afrin'e Kürt birliği hedefimizdir" diye yazdı. 'Türk askeri Afrin'de yenileceğini' iddia eden İzzetpenah, 6-7 Ekim katliamından ötürü tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında da 'özgürlük' mesajı yayınlamayı ihmal etmedi.

Sırra kadem bastı

"Yeni atanan bu isim daha göreve gelir gelmez Türkiye düşmanlığı ve PKK destekçiliği yapmaya başladı. Bahtiyar İzzetpenah, sosyal medya adresinde kendisini 'Kürdistan aktivisti' olarak tanımlıyor. Bununla da yetinmeyerek Türkiye aleyhtarı, PKK lehinde paylaşımlarda bulunuyor. Tebriz böyle bir ihanete sessiz kalamazdı. Bahsi geçen şahıs, sosyal medya hesaplarını dün gece itibariyle kapatarak sırra kadem bastı. Tebriz halkı Türkiye aleyhtarı hiçbir söylem ve eyleme sessiz kalamaz, kalmayacaktır."

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:49
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