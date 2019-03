‘Tebessüm etmemenin’ yasak olduğu kafe

Üsküdar Belediyesinin hizmete açtığı ve down sendromlu vatandaşların çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nin üçüncü yılı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde kutlandı. Havaların ısınmaya başladığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bütün İstanbulluları Tebessüm Kahvesi’ne davet etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından 21 Mart 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi Tebessüm Kahvesi’nin üçüncü yılı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’ın katıldığı programla kutlandı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla düzenlenen programa Üsküdar’da yaşayan down sendromlu çocuklar, vatandaşlar ve aileleri katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda down sendromlu üyelerden oluşan mehter takımının gösterisi büyük ilgi gördü. Down sendromlu vatandaşların çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nin bulunduğu alanda kurulan Sanat Sokağı’nda down sendromlu çocuklar ebru, ok atma, filografi gibi etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

Alanda bulunan vatandaşlara seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “5 yıldır hamdolsun bu görevi yapıyorum. Bana ‘Sizi en çok mutlu eden işiniz, projeniz hizmetiniz nedir?’ diye sorsanız, hiç tereddüt etmeden, hiç düşünmeden, direkt Tebessüm Kahvesi ve siz sevgili canlarımı söylerim. Net. Çünkü burada bir mutluluk var. Şu kapıdan içeri girince insanın hayatı değişiyor. Bütün o sıkıntıları, stresleri, problemleri biz şu kapının dışında bırakıyoruz, adeta yeni bir dünyaya, yeni bir alana, yeni bir hayata merhaba diyoruz. Ne güzel bir gün. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü. Hiç uzak değil tam 3 yıl önce bugün yine böyle güzel bir Mart ayında ve bir Nevruz gününde, bugün biliyorsunuz Nevruz. Baharın müjdecisi. Yeni bir hayatın, canlılığın, neşenin, sevincin en önemli başlangıç günü. Bugün özel bir gün. Bu güzel Tebessüm Kahvemizin bahçesinde üçüncü yaş günümüzü kutlamak üzere teşrif ettiniz, vakit ayırdınız. Down sendromlu çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar asla engelli değil, aslında fazlaları var. Daha fazla kromozomları var. Ama onlar sadece bizim değil, bütün bir toplumumuzun mutluluk kaynağı. Samimi, içten, hiçbir pazarlık yok kafasında. Hiçbir hinlik, cinlik yok. Ne ise o. Ne güzel onlar. Ben onlara diyorum ki, ‘Siz bizim meleklerimizsiniz.’ Şöyle güzel bir bahçe, yaklaşık 5 bin metrekare. Gençler için yaptığımız fikir ve sanat merkezi, meleklerimiz için yaptığımız Tebessüm Kahvesi ve bahçesi. Şimdi yaz geliyor, günler artık ısınıyor. Bütün aile fertleriniz, komşularınız, arkadaşlarınız, artık sağa sola kahvaltı yapmaya gitmeye gerek yok. İşte kafeterya burada, işte bahçe burada. Buranın çok özel çalışanları var. Burada o bizim meleklerimiz var. Düşünebiliyor musunuz, size down sendromlu kardeşlerimiz, bizim mutluluk kaynağımız onlar, servis yapacaklar. Buraya gelince her şey serbest. Tek bir yasağımız var. Tebessüm etmemek yasak. Zaten duramazsınız. Kapıdan içeri girince herkes, tebessüm etmek istese de istemese de kendine hakim olamıyor. Havalar da düzeldiğine göre herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan pasta Başkan Hilmi Türkmen, Milletvekili Arınç ve down sendromlu çocuklar tarafından kesilerek, alkışlar eşliğinde havaya balonlar bırakıldı. Pasta kesimi sonrasında Başkan Türkmen’e, down sendromlu fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen Kız Kulesi fotoğrafı hediye edildi.