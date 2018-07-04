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Gücümüze güç katacak! TEBER son atış testlerinden de başarıyla geçti

Milli ve yerli imkanlarla üretilen, Mehmetçik'in gücüne güç katacak 'lazer güdüm kiti' TEBER, son atış testlerinden de başarıyla geçti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58

Milli imkanlarla geliştirilen TEBER Lazer Güdüm Kiti'nin son atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı bu ay başlıyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan TEBER Lazer Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Lazer arayıcı başlık, güdüm kiti (ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlama sistemi, füze bilgisayarı) ve kuyruk kanat komplesinden oluşan TEBER Lazer Güdüm Kiti takılmış Mk-82 bombalarıyla 21-22 Haziran'da Konya-Karapınar'da atışlı testler yapıldı.

HEDEFLER ETKİN ŞEKİLDE VURULDU 

Sabah'ta yer alan habere göre testlerde, uçak 30 derece yukarı doğru tırmanırken, hareketli hedefe atış ve canlı harp başlığı atışları başarıyla gerçekleştirildi. Testlerde hedefler etkin şekilde vuruldu. F-16 uçaklarına entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri de başarıyla tamamlanan TEBER Lazer Güdüm Kiti teslimatlarına bu aydan itibaren başlanacak. Sonrasında TEBER Lazer Güdüm Kiti bulunan mühimmatlar F-16 platformuna takılarak operasyonlarda kullanılabilecek. Böylece daha önce yurt dışından tedarik edilen mühimmatlar yerine yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar kullanılmaya başlanacak.

SAHADA HIZLI ENTEGRASYON

TEBER, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti veriyor. TEBER Lazer Güdüm Kiti'nin modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellikler sunuyor.

Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif lazer arayıcı başlık, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. Lazer arayıcı başlık bölümüne, yaklaşma sensörü ekleme seçeneği bulunuyor. Ayrıca, kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliğiyle lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
  1. Konya
  2. TEBER Lazer Güdüm Kiti
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. ROKETSAN

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