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TEB'den "yardımcı eczacılık"uygulamasına ilişkin açıklama

Türk Eczacıları Birliği:- "Halkın sağlık hakkını önceleme düşüncesi doğrultusunda eczanede verilen hizmetlerin kalitesini artıracağına, etik ve sürdürülebilir bir eczacılık modelinin önünü açacağına inandığımız yardımcı eczacılık uygulaması, mesleğimizin geleceğe taşınması ve istihdam sorunlarının çözümü açısından da gereklidir"

28 Aralık 2018 Cuma 16:12
TEB'den "yardımcı eczacılık"uygulamasına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliğince (TEB), yardımcı eczacılık uygulamasının, hizmet kalitesini artırma, sürdürülebilir bir eczacılık modelinin önünü açma ve istihdam sorunlarının çözümü açısından gerekli olduğu bildirildi.

TEB'den yapılan açıklamada, "Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar" içeren kılavuzun Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kılavuzun yayımlanmasına ilişkin, "Bilhassa mesleğe yeni başlayacak fakülte mezunu gençlerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımızın yardımcı eczacılığa dair kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi ve geleceğe yönelik yol haritası oluşturma açısından önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Yardımcı eczacılığın, TEB, eczacı odaları ve farklı paydaşların da katılımıyla üzerinde uzun süre değerlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkın sağlık hakkını önceleme düşüncesi doğrultusunda eczanede verilen hizmetlerin kalitesini artıracağına, etik ve sürdürülebilir bir eczacılık modelinin önünü açacağına inandığımız yardımcı eczacılık uygulaması mesleğimizin geleceğe taşınması ve istihdam sorunlarının çözümü açısından da gereklidir.

Yardımcı eczacılığın en iyi şekilde uygulanması için Türk Eczacıları Birliği ve 54 bölge eczacı odamızla beraber üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ve yaşanabilecek tüm sorunlarda çözüm üretme noktasında olacağımızı ifade ediyor, Yardımcı Eczacılık Kılavuzu’nun yayımlanması sürecinde katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

- Kılavuz ne içeriyor?

TİTCK tarafından yayımlanan ve yardımcı eczacılık ile ilgili esasları içeren kılavuza göre, mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışabilecek.



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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:12
  1. kılavuz
  2. Türk Eczacıları Birliği
  3. yardımcı eczacılık

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