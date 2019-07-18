0553 313 94 23

TEB’den MTV ödemelerine 2 taksit imkanı

Türk Ekonomi Bankası, müşterilerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine 2 taksit kolaylığı sağlıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
TEB’den MTV ödemelerine 2 taksit imkanı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 2 taksit imkanı sunuyor.

TEB açıklamasına göre banka, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Şubesi veya "www.gib.gov.tr" üzerinden TEB Kredi Kartları ile yapan müşteriler MTV ödemelerinde 2 taksit fırsatından yararlanabilecek.

Bu fırsattan faydalanmak isteyen müşterilerin, bankada kayıtlı cep telefonundan MTV yazıp, "4616"ya göndermesi yeterli olacak.

Ticari kart sahipleri ise MTVTİCARİ yazıp, boşluk bırakarak kartın son 4 hanesini "4616"ya SMS göndererek, kampanyaya katılabilecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
  1. MTV
  2. TEB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek
    1. TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten..
    2. 3. Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı
    3. Rusya'dan bir teklif daha: Teslim..
    4. 2019 TVF Pro Beach Tour
    5. Robinho: Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    6. Malatya’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
    7. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    8. Gaziantep'in su sorununu çözecek proje..
    9. Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş..
    10. YKS tercih danışmanlığı nerelerde var?..
    11. "Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu"
    12. Muğlaspor sahaya indi
    13. Yeniden hayat bulan Urumiye Gölü..
    14. Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
    15. Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa
    16. Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri..
    17. Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden..
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. Suudi Arabistan'dan 'namaz' kararı!
    21. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    22. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    23. Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket..
    24. 25 yıllık hapis cezası, müebbete..
    25. AB’den Türkiye’deki mültecilere 1.41..
    26. Sağlık Bakanlığı personel alımları son..
    27. Başkan Köse ilk mahalle toplantısını..
    28. Aksaray’da polisin yakaladığı..
    29. İzmir’de TSYD Ege Kupası heyecanı
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’