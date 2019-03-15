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TEB'den kadın patronlara avantajlı paket

Kadın patronlara özel 36 ay vadeli kredi kampanyası ile avantajlar sunulurken, kredi kullanan müşteriler, masrafsız farklı ürünlere de erişebilecek

15 Mart 2019 Cuma 10:23
TEB'den kadın patronlara avantajlı paket

İSTANBUL (AA) - Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek için yıllardır finansal ve finansal olmayan destekler sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), kadın patronlara özel 36 ay vadeli ve avantajlı kredi imkanı sunan kampanya başlattı.

TEB açıklamasına göre, Türkiye’de kadınların, iş dünyasında güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren ve 2015 yılında "Danışman Banka" anlayışından yola çıkarak kurduğu TEB Kadın Bankacılığı ile kadınlara iş hayatında ihtiyaç duydukları destekleri sunan TEB, yeni ve avantajlı bir kredi kampanyasına başlattı. Kadın patronlara özel 36 ay vadeli kredi kampanyası ile avantajlar sunulurken, kredi kullanan müşteriler, masrafsız farklı ürünlere de erişebilecek.

30 Haziran’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında taksitli kredi kullanan kadın patronlar, kredi kullandıkları tarih itibarıyla, 90 gün süreyle geçerli olacak 1 adet ücretsiz 10 yapraklı TL çek karnesi, 90 günlük süre içerisinde tahsil edilecek 15 adet tahsil çeki alabilecek. Tüketiciler yine kampanya kapsamında, 30 ücretsiz havale ve 30 ücretsiz EFT işlemini, 15 tanesi kurumsal internetten, 15 tanesi mobil bankacılık üzerinden olmak üzerekullanabilecek.

-TEB'den kadınlara özel sigorta


Ayrıca açıklamaya göre, kredi kampanyası dışında, Cardif Kadına Değer Hayat Sigortası ile kadınlarda görülen kanser türleri için teşhis yapıldığında, çok düşük maliyetlerle, aktif olarak devam eden sigorta poliçesi kapsamında ödeme yapılan bir sigorta ürünü de sunuluyor. 18 - 50 yaş aralığındaki her kadın peşin veya kredi kartına taksit avantajıyla bu sigortadan faydalanabilirken, "asistans hizmetleri" kapsamında sağlıklı beslenme danışmanlığı, yeni doğan bakım bilgilendirme ve mamografi indirimi gibi özel hizmetler de alabilecek.

Kadın patronların ihracatta hakkettikleri yeri alması için ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözümler sunulmaya da devam ediliyor. TEB Kadın Bankacılığı, 2019 başında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TEB arasında yapılan protokol kapsamında 1 yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde sunduğu özel avantajlardan, dış ticaret ürünleri, danışmanlık, ücretsiz seminer ve eğitimleri daha fazla kadın patrona ulaştırmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında ayrıca "tebledisticaret.com" üyeliği ücretsiz olarak sunulurken, dış ticaret işlem masraflarına yönelik indirim sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:23
  1. TEB

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