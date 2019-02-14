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TEB'den ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak kur açıklaması

Türk Eczacıları Birliği:- "İlaç sektörü ile mutabakata varılmasını ve ilaca erişimin rahatlaması anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 16:55
TEB'den ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak kur açıklaması

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaç sektörüyle mutabakata varılmasının, ilaca erişimin rahatlaması anlamında olumlu bir adım olarak görüldüğünü bildirdi.

Birlik tarafından, ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak kur fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

2019 yılı için ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak sabit avro kurunun (dönemsel avro değeri) yüzde 26,4 artarak 3 lira 40 kuruş olarak belirlendiği anımsatılan açıklamada, 19 Şubat itibarıyla geçerli olacak kur güncellemesinin, bir önceki yılın ortalama avro değerinin yüzde 60'ı esas alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonucunda reel kur ile makasın açıldığı ve ilaç piyasasında sıkıntıların görüldüğü değerlendirilmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değişiklik sonucunda ilaç sektörü ile mutabakata varılmasını, ilaca erişimin rahatlaması anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. İlacın yüzde 90'ından fazlasının alıcısının SGK olması gerçeğinden hareketle vatandaşlarımızın uygulamanın bu halinden çok fazla etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu işin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olan, bu uygulamadan birebir etkilenecek olan eczacıların temsilcisi olan bizlerin masaya davet edilmemesini doğru bulmuyoruz. Yapılan ve yapılacak düzenlemelerde tüm tarafların haklarının gözetilmesi, sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından hayati önem taşıyor. Sürece düzenlemeden etkilenecek tüm tarafların dahil edilmesi gerekir."

- "Elimizden geleni yapmaya hazırız"

İlacın bulunabilir, alınabilir ve kaliteli olması için esas olanın avro kurundan bağımsız, uzun vadeli, yerli ilaç politikalarının geliştirilmesi gerektiğine değinilen açıklamada, yerelleşmenin yerel güçlerin iş birliği ile mümkün olacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Türk Eczacıları Birliği olarak bu konunun önemli sacayaklarından birisi olduğumuzu, yerli ilaç üretimini aktif olarak desteklediğimizi belirtmek isteriz. İlaçta dışa bağımlılığın Türkiye'nin kaderi olmaktan çıkması için, elimizden geleni yapmaya hazırız. Sağlık otoritesinin de eczacının kaderine terk edilmemesi için artık bir adım atması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:55
  1. İlaç fiyatları
  2. kur
  3. Türk Eczacıları Birliği

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