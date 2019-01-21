TEB'den "fakülte sayıları ve istihdama" ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliğince (TEB), eczacılık fakültesi kontenjanlarının, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmesi, bu fakültelere girişlerde taban puanı sınırlaması getirilmesi, yeni eczacılık fakültesi açılmaması ve kontenjanların acilen azaltılması gerektiği bildirildi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, "Mühendislik lisans programları ile tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlıkla ilgili ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşulların belirlendiği" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Asgari şartlarla ilgili yıllardır mücadele veren bir meslek örgütü olarak TEB'in, Saraç'ın açıklamasını olumlu bulduğu ve desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'nin kalkınması açısından yeni üniversite ve fakültelerin açılmasını önemli bulmakla birlikte bunu yaparken insan gücü ihtiyacının göz önünde bulundurulması son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu"na göre, 2023 yılı için eczacı ihtiyacının yaklaşık 32 bin 900 olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, "Ancak Eczacı Bilgi Sistemi güncel verilerine göre üye eczacı sayısı, halihazırda 37 bini geçmiş durumda. Eczacı akademisyen görmeden mezun olan eczacılık fakültesi öğrencilerini bir kez daha hatırlatıyor, altyapısı yetersiz, laboratuvarları eksik, fiziki ve sosyal mekanları kısıtlı alanlarda bilimsel çalışmaların yapılamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz." görüşü savunuldu.

Açıklamada, 2001 yılında 8 olan eczacılık fakültesi sayısının 2019 yılında 49'a yükseldiği kaydedilerek "2012-2019 yılları kıyaslandığında eczacılık fakülteleri kontenjanları yüzde 71,7 oranında arttı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından uygulanan Eczacı Yerleştirme Sistemi verilerinde, eczane açılabilecek yer sayısı toplam bin 843 olarak açıklanmıştır. Buna karşılık her yıl yaklaşık 2 bin eczacılık öğrencisi mezun olmaktadır. Elimizdeki veriler, ivedilikle önlemler alınması gerektiğini, aksi takdirde mesleğimizin ve meslektaşlarımızın zarar göreceğini, istihdam sorunlarının ortaya çıkacağını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

- "Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı"

Açılan eczacılık fakülteleri ile her yıl mezun olan öğrenci sayısı baz alınarak kapsamlı istihdam politikalarının geliştirilmesi ve kamuda daha fazla eczacı istihdam edilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:

"Eczacılık fakültesi kontenjanları, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmeli. Eczacılık fakültelerine girişlerde taban puanı sınırlaması getirilmeli, bu sınırlama başarı sıralaması göz önünde bulundurularak ilk 60 bini kapsamalı. Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı. Kontenjanlar acilen azaltılmalı. Öğretim elemanı ve altyapı eksikliği olan eczacılık fakülteleri üniversite-sanayi iş birliği ile Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmeli."