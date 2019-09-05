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TEB, uluslararası ödeme sistemi Swift GPI'a katıldı

TEB Nakit Yönetimi, yurt içi ve dışı bankalara gerçekleştirilen ithalat ve görünmeyen kalem ödemeleri ile ilgili Swift GPI bilgisini CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden izleme özelliğini devreye aldı- Bu sayede TEB müşterileri, transferlerinin durumunu, aracı banka hareketlerini, alıcının hesaplarına ulaştığı ana dek şeffaf bir biçimde takip edebilecek

05 Eylül 2019 Perşembe 16:00
TEB, uluslararası ödeme sistemi Swift GPI'a katıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Nakit Yönetimi, yurt içi ve yurt dışı bankalara gerçekleştirilen ithalat ve görünmeyen kalem ödemeleri ile ilgili Swift GPI (Global Payments Innovation) bilgisini CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden izleme özelliğini devreye aldı.

Banka açıklamasına göre, son yıllarda Türkiye'de yaptığı inovasyon girişimleriyle dikkati çeken TEB, 1 Ekim 2018 itibarıyla uluslararası para transferlerinde hızı ve kolaylığı güvenli bir sistemle sunan Swift GPI sistemine dahil oldu.

Swift GPI ile sisteme üye olan diğer yurt dışı bankalarla yapılacak işlemlerde ödemenin nerede olduğu veya nereye takıldığı gibi detaylar, hızlı ve şeffaf bir şekilde ödeme zinciri boyunca uçtan uça takip edilebilecek.

Finans ve bankacılık sektöründe son 30 yılda ortaya çıkan en büyük gelişmelerden olan Swift GPI'a yakın zamanda gelen ödeme durdurma özelliği sayesinde karşı tarafa henüz ulaşmamış ödemelerin durdurulması da sunulan seçenekler arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:00
  1. Swift GPI
  2. TEB

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