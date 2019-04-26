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TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı:-"Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ve iş birliği ile 2019’un ilk çeyreğinde iki şirketin toplam 9 milyar TL olan ortalama varlık büyüklüğünün daha da artmasını bekliyoruz"

26 Nisan 2019 Cuma 14:53
TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve BNP Paribas Grubu ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEB Portföy Yönetimi ve ING Bank, ING Bank’ın iştiraki olan ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamının satışı konusunda anlaştı.

TEB Portföy Yönetimi açıklamasına göre, TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın almak üzere ING Bank ile anlaştı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ING Portföy Yönetimi’nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin gerekli izin 25 Nisan 2019 tarihinde alınırken hisse devir ve birleşme süreçleri devam edecektir. Sektörde mevcut gücünü daha da arttıran TEB Portföy Yönetimi, satın almanın yanı sıra ING Bank ile ayrıca bir dağıtım anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre TEB Portföy Yönetimi yatırım fonlarının da ING Bank dağıtım ağında aktif pazarlaması sağlanacak ve Banka’nın portföy yönetimi müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi ile ulaşılacak.


ING Bank tarafından satış işlemi ile ilgili yapılan açıklamada, ING Portföy Yönetimi’nin faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü, bununla birlikte portföy yönetimi işinin ING Grubu’nun global vizyonu kapsamındaki stratejik işler arasında yer almadığı belirtildi. Bu strateji çerçevesinde yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanacaklarının belirtildiği açıklamada, TEB Portföy Yönetimi ile yapılacak işbirliği ile ING Bank müşterilerine değer yaratmaya ve Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam edecekleri ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, "Halihazırda yerli ve yabancı yatırım fonları ve başta BNP Paribas Cardif Emeklilik’in kurucusu olduğu fonlar olmak üzere birçok BES ve OKS fonu yönetiyoruz. Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ve iş birliği ile beraber 2019’un ilk çeyreğinde iki şirketin toplam 9 milyar TL olan ortalama varlık büyüklüğünün daha da artmasını bekliyoruz. TEB Portföy Yönetimi olarak Türk sermaye piyasalarının gelişiminde lokomotif kurum olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin lider varlık yönetimi şirketlerinden biri olmak."

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:53
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