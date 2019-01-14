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TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü" verildi

TEB Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi:- "Türkiye’de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz"

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:56
TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü" verildi

İSTANBUL (AA) -TEB Özel Bankacılık, Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri kapsamında "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"ne layık görüldü

TEB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından sunduğu hizmetler dolayısıyla çok sayıda ödüle layık görülen TEB Özel Bankacılık, 2019’a da ödülle başladı.

188 ülkede okuyucusu bulunan ve finans dünyasının yakından takip ettiği Global Finance Dergisi, Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık’a "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Global Finance Dergisi gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"ne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mendi, "TEB Özel Bankacılık olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, yaptığımız çalışmalara ödül almaktan, ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz. 2019’a ödülle başlamak bizler için büyük motivasyon sağladı." değerlendirmesinde bulundu.


- "Türkiye’de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız"


TEB Özel Bankacılık olarak, ülke genelinde Özel Bankacılık Merkezleri ve Şube İçi Hizmet Noktaları ile müşterilerin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştirdiklerinin bilgisini veren Mendi, şunları kaydetti:

"Türkiye’de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz. Stratejik ortağımız BNP Paribas’ın global tecrübesinden de faydalanarak, müşterilerimizin varlık ve birikimleri için risk tercihlerine uygun olabilecek yatırım alternatifleri sunuyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ABD'de düzenlenen Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri’nde "Dünyadaki En İyi Özel Bankacılık Ödülü" ise TEB’in stratejik ortağı BNP Paribas’a verildi.

Uluslararası finans dünyası için güvenilir bir mükemmellik standardı kabul edilen ve TEB Özel Bankacılık’ın "En İyi Özel Bankacılık" ödülünü aldığı Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri ile bankalar ve diğer finansal hizmet sağlayıcıları arasında en iyi performansı "düzenli" olarak sağlayan kurumlar ödüllendiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:56
  1. Global Finance Dergisi
  2. TEB Özel Bankacılık

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