TEB, ilk robot yazılımını çalıştırmaya başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası(TEB), ilk robot yazılımı hayata geçirdi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket ilk robot yazılımını çalıştırmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bilgi Teknolojilerine bağlı Süreç Yönetimi Direktörü Fatih Çelikel, robot yazılım sayesinde mevcut personelin iş yükünün azalacağını ve daha verimli çalışmalarının sağlanacağını bildirdi.

Çalışanların daha nitelikli işlere yoğunlaşabilmesi ve daha verimli çalışabilmesi için devreye alınan robot yazılımının özellikle tekrarlı ve karar gerektirmeyen işlerin otomasyonunda çalışacağını aktaran Çelikel, şunları kaydetti:

"Personelin özellikle mesai saatleri içinde daha nitelikli işlere odaklanmasına ve robot yazılımın 7 gün 24 saat çalışabilmesi sayesinde müşterilerimizin de taleplerinin günün her saati karşılanmasına önem veriyoruz. Bu nedenle bilgi girişi, raporlama, dosya transferi gibi işlerde robot yazılımı çalıştırmaya başladık. Robot yazılım sayesinde mevcut personelimizin daha verimli çalışmaları sağlanacak.

Robotlar, yazılım sistemleri üzerinde aynı bir insan gibi fare ve klavye hareketlerini ekranlar aracılığıyla yapar. Her robotun bir kullanıcı adı, şifresi, e-posta adresi vardır. Robot kendisine belirtilen sürede bilgisayarını açar, sisteme bağlanır, sistemdeki bir bilgiyi alıp başka bir sisteme girişini yapar. İnsan kaynağının daha doğru ve verimli kullanılmasının yanı sıra yüksek kalifiye işlere yönlendirilmesi için robot yazılımlar önemli."

Çelikel, robot yazılımların geliştirilmesi için Bilgi Teknolojileri içinde özel bir ekip oluşturulduğunu aktardı.