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TEB BNP Paribas İstanbul Cup

- 250 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında ilk gün sona erdi

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:20
TEB BNP Paribas İstanbul Cup


İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tabloda ilk gün maçları tamamlandı.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının ilk gününde, milli sporculardan İpek Öz elemeleri geçemezken, Pemra Özgen tekler ana tablo ilk maçını kaybederek elendi.

Rus sporcular Margarita Gasparyanev ile Veronika Kudermetova, Sırp Ivana Jorovic, Ukraynalı Kateryna Kozlova ve Rumen Irina Bara eleme turunda rakiplerini geçerek ana tabloya kaldı.

Ana tablo maçında Hırvat Petra Martic, Sloven Tamara Zidansek'i 3-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi ve tur atladı.


- Yarının programı


TEB BNP Paribas İstanbul Cup yarın ilk tur maçlarıyla devam edecek.

Organizasyonda yarın milli tenisçi Çağla Büyükakçay korta çıkacak. Çağla, sakatlığı sebebiyle bir süredir kortlardan uzak olan eski dünya 2 numarası Svetlana Kuznetsova ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın dünya sıralamasının 27. basamağında bulunan organizasyonun 1 numaralı seribaşı İspanyol Carla Suarez Navarro ile geçen senenin şampiyonu Fransız Pauline Parmentier de ilk maçlarını yapacak.

Organizasyonda yarının tekler müsabaka programı şöyle:

Elena Rybakina (Kazakistan)-Katerina Siniakova (Çekya)

Julia Glushko (İsrail)-Mihaela Buzarnescu (Romanya)

Carla Suarez Navarro (İspanya)-Lara Arruabarrena (İspanya)

Çagla Büyükakçay (Türkiye)-Svetlana Kuznetsova (Rusya)

Pauline Parmentier (Fransa)-Evgeniya Rodina (Rusya)

Sorana Cirstea (Romanya)-Irina Bara (Romanya)

Timea Babos (Macaristan)- Ivana Jorovic (Sırbistan)

Viktoria Kuzmova (Slovakya)-Barbora Strycova (Çekya)

Maria Sakkari (Yunanistan)-Veronika Kudermetova (Rusya)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:20
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. İpek Öz
  3. Pemra Özgen
  4. Spor Toto Tennis Park
  5. Spor Toto Teşkilatı
  6. TEB BNP Paribas İstanbul Cup
  7. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
  8. tenis

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