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TEB, BNP Paribas ile çalıştay gerçekleştirdi

Türk Ekonomi Bankası, stratejik ortağı BNP Paribas ile Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı düzenledi

17 Ocak 2019 Perşembe 11:55
TEB, BNP Paribas ile çalıştay gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), stratejik ortağı BNP Paribas ile birlikte düzenlediği Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı (Engegement Mission Workshop) ile sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaş beklentilerini, katkı sağlayabileceği projeleri ve alanları masaya yatırdı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, günümüzde kurumsal sürdürülebilirliğin temel taşı olarak kabul edilen paydaş katılımı uygulamaları tüm dünyada kurumlar tarafından sistemli bir yönetim süreci olarak yürütülüyor.

Kurumların sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanlarının paydaş beklentilerine göre yönetilmesini, programlar ve saha uygulamaları hakkında karar verilmesini sağlayan paydaş katılımı çalıştayları birçok kurum için değer üreten verileri ortaya çıkarıyor.

Bu amaçla, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve stratejik ortağı BNP Paribas’ın gerçekleştirdiği Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirildi.

TEB'in üst düzey yöneticilerinin katıldığı, oldukça kapsamlı ve yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü çalıştayda bankanın sürdürülebilirlik stratejileriyle uyumlu paydaş katılımı hedefleri ve öncelikli alanları ele alındı.

Dünya çapındaki örnekler incelendi. Paydaş katılımı stratejisinin uygulanmasında hem TEB hem de BNP Paribas için ortak fayda sağlayacak güçlü ve birbirini destekleyen sonuçlara ulaşılması hedefleniyor.

Ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal ve çevresel gelişim için de artık bir zorunluluk haline gelen sürdürülebilir kurum olmanın sorumluluğuyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporları ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansını kamuoyuyla paylaşan TEB, BNP Paribas ile birlikte gerçekleştirdiği Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı'nın sonuçları doğrultusunda orta vadede sürdürülebilirlik stratejisini hayata geçirmeyi ve Sürdürülebilirlik Raporları'nda ortaya koyduğu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:55
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