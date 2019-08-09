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TEB Arval’den hafif ticari araç kiralama

TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert:- "TEB Arval olarak biz de çeşitli marka ve modellerde bagaj, yük, yolcu kapasitesi ve kullanım ihtiyacına göre sunduğumuz kompakt, orta sınıf, büyük sınıf hafif ticari araçlar ile kurumları operasyonel kiralamanın rahatlığıyla buluşturuyoruz"

09 Ağustos 2019 Cuma 09:27
TEB Arval’den hafif ticari araç kiralama

İSTANBUL (AA) - Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi çözümleriyle öne çıkan TEB Arval, hafif ticari araç kiralama hizmetini sunmaya başladı.

TEB Arval açıklamasına göre, operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, van, kamyonet ve pikap sınıflarındaki hafif ticari araçların kiralanmasını mümkün kılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeyle kurumlara hafif ticari araç kiralama çözümü de sunmaya başladı.

TEB Arval, aylık kira bedeline dahil olan periyodik bakım, lastik değişimi, yol yardım, hasar onarım, HGS, yakıt yönetimi hizmetleriyle, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarına cevap vererek hem zaman tasarrufu hem de uzman bakış açısıyla filo yönetiminde kolaylık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, "Ticari araçların kiralanabilir olması ile birlikte işletmeler sermayelerini, araç satın almak yerine kendi işletmelerine yönlendirerek, çok daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilecekler. TEB Arval olarak biz de çeşitli marka ve modellerde bagaj, yük, yolcu kapasitesi ve kullanım ihtiyacına göre sunduğumuz kompakt, orta sınıf, büyük sınıf hafif ticari araçlar ile kurumları operasyonel kiralamanın rahatlığıyla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hafif ticari araç kiralama hakkında detaylı bilgi "https://www.tebarval.com.tr/tr/hafif-ticari-arac-kiralama" internet adresinde yer alıyor.


- TEB Arval kurumlara kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunuyor

Bir TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007 yılında kurulan TEB Arval, BNP iştiraki olan Arval’in uzmanlığından yararlanarak, kurumlara operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunuyor.

TEB Arval, müşterinin tüm araç filosunun sorumluluğunu alarak, araçların satın alınması, finansman, yönetim, idari işler, vergi takibi ve kontrolü, sözleşme süresince bakım, onarım ve kaza yönetimi gibi hizmetlerin verilmesini de sağlıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:27
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