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TEB Arval ve BNP Paribas güçlerini birleştirdi

Bu iş birliği çerçevesinde, araçlarını finansal kiralamanın sunduğu uygun vade ve faiz oranıyla finanse edecek olan işletmeler tam kapsamlı profesyonel filo yönetimi hizmetinden de faydalanabilecek- Araçların bakım ve onarımları, lastik değişimi, yol yardım, yedek araç ve ikinci el satış operasyonlarının yönetilmesi de hizmet kapsamına dâhil olacak

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:09
TEB Arval ve BNP Paribas güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - TEB Arval ve BNP Paribas finansal kiralama filo yönetimi için güçlerini birleştirdi.

TEB Arval açıklamasına göre, araç filo yönetim maliyetlerini en uygun seviyeye indirmek için işletmelere tam kapsamlı araç kiralama çözümleri sunan operasyonel araç kiralama şirketi TEB Arval, yeni sunduğu filo yönetimi ürünü için BNP Paribas Finansal Kiralama ile güçlerini birleştirdi.

Bu iş birliği çerçevesinde, araçlarını finansal kiralamanın sunduğu uygun vade ve faiz oranıyla finanse edecek olan işletmeler tam kapsamlı profesyonel filo yönetimi hizmetinden de faydalanabilecek. Araçların bakım ve onarımları, lastik değişimi, yol yardım, yedek araç ve ikinci el satış operasyonlarının yönetilmesi de hizmet kapsamına dâhil olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, “Sunduğumuz bu yenilikçi filo yönetimi teklifi ile araçlarını satın almak isteyen müşterilerimizin iş yükünü azaltarak, zaman ve maliyet tasarrufu yaratmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca sunduğumuz aylık sabit ödemeler ile müşterilerimizin 12 ile 45 ay arası kontrat süreleri boyunca çeşitli maliyetlerindeki öngörülemeyen artışlardan kaynaklı riskleri TEB Arval’e devretmelerini ve bütçelerini kontrol altında tutmalarını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa ise “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak ve hayatlarını kolaylaştırmak üzere trendleri takip ederek yenilikçi çözümler oluşturmaya odaklanmış bir yapıya sahibiz. Bu kapsamda araçlarını finansal kiralama yolu ile satın alan müşterilerimize, filo yönetimi hizmetinin de sunuluyor olmasının, müşterilerimizin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması konusunda ciddi bir fark yaratacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

TEB Arval’in filo yönetimi hizmeti işletmelerin aynı zamanda yeni satın alacakları özmal araçlar için de sunuluyor.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:09
  1. TEB Arval

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