TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ve yetimlere kurban yardımı

HARTUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin emanet ettiği 98 adak, akika ve şükür kurbanını keserek, Sudan'da ihtiyaç sahibi öğrenciler ve yetimlere ulaştırdı.

Sudan Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı adak, şükür ve akikalar için 14 büyükbaş hayvanın vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyledi.

Kurbanların özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin barındığı "halve" isimli dini eğitim kurumlarıyla yetimler ve bir kısmını da Afrika Üniversitesinde yoksul öğrencilerin kaldığı yurtlara dağıtıldığını dile getiren Dadaş, şunları kaydetti:

"TDV'nin dünyanın dört bir tarafında insani yardım hizmetleri var. Bunların büyük yoğunluğu Afrika ülkeleri için geçerli. Afrika ülkelerinin içerisinde bulunduğu mahrumiyet ve sıkıntı, Türkiye'deki Müslüman kardeşlerini üzüyor. Bu sebeple TDV başta olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Sudan, yetimlerin en çok bulunduğu ülkelerden. Gerek iç savaş gerekse farklı sebeplerle çok sayıda yetim var."

TDV, geçen yıl da Sudan'da bin büyükbaş hayvan keserek, kurban etlerini yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde her yıl vekaletle kurban kesim programı düzenleyen TDV, yıl boyunca da adak, akika ve şükür kurban kesimini sürdürüyor.

TDV, Türkiye içinde 280 bölgede yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kesim ve dağıtım yapıyor.