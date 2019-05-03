TDV'den Moritanya'da bin aileye ramazan yardımı

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2019 yılı ramazan yardım çalışmaları kapsamında Moritanya'da ihtiyaç sahibi bin aileye gıda paketi dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan TDV, bu yılki ramazan ayı yardım faaliyetlerine Batı Afrika ülkesi Moritanya'dan başladı.

Ramazan ayında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgede yardım faaliyetlerinde bulunacak Vakıf ekipleri, ramazan ayı öncesinde başkent Nuakşot yakınlarında dar gelirli ailelerin yaşadığı "Etterhil" kampında gıda paketi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Rize İl Müftüsü ve TDV Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın, Rize İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı'nın katılımıyla bin ailenin yaklaşık 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çetin, vakıf olarak 2019 ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışında muhtaçlara gıda kolisi, alışveriş yardım kartı dağıtacaklarını, iftar sofraları kuracaklarını, yetimlere bayramlık kıyafet yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında, vatandaşların zekat bağışlarının Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı koordinesi ile başta yurt içindeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlum ve mağdurlara ulaştırılacağını belirten Çetin, "Özellikle ramazan ayı çerçevesinde dünyadaki kardeşlerimizle beraber olacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak toplamda 22 milyon 300 bin TL'lik yardımı kardeşlerimizle buluşturacağız. Hayırsever Türk milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.