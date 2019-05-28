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TDV’den iftar programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), düzenlediği iftar programı ile basın mensuplarını ağırladı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:23
TDV’den iftar programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), düzenlediği iftar programı ile basın mensuplarını ağırladı. Programa, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da katıldı. Polat, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, TDV’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.



TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, dört ana faaliyet alanlarının olduğunu belirterek, “Bir tanesi hayri hizmetler. Hayri hizmetlerde, insani yardım var, Ramazan çalışmaları var, kurban çalışmaları var, kriz bölgelerine yapılan çalışmalar var” dedi. En büyük çalışma alanlarının eğitim olduğunu ifade eden Polat, “Eğitim konusunda çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor Vakfımız. 111 ülkeden öğrenci getiriyoruz” diye konuştu. Polat, yurtlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını ve 22 ilde 35 yurtları olduğunu dile getirdi.



Polat, TDV olarak verdikleri burslar ve programlar hakkında da bilgi verdi. Polat, “Zekat öyle bir şey ki sağlıklı toplandığında, gerçekten verenin niye verdiğini, ne zaman hesaplayacağını, nereye verebileceğini bilerek organize bir şekilde toplandığında ya da kendi elleriyle sağlıklı bir şekilde ulaştırdıklarında çok ciddi bir pozitif potansiyel ortaya çıkıyor. Zekatın düzgün dağıtıldığı toplumlarda fakirliğin olması mümkün değil” şeklinde konuştu.



Polat, Katılım Bankaları Birliğinin hesaplamalarına göre Türkiye’nin zekat potansiyelinin 55 milyar dolar olduğunu da ifade etti. Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gösterdiklerini kaydederek, "Milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz, insanlara gösteriyoruz. Ramazan temamız ’Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin’. Beklenen bir millet olduğumuzu oralarda yaptığımız çalışmalarda defalarca şahit oluyoruz. Hasret, sevinç ve coşkuyla karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 00:23
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