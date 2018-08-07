Türkiye Diyanet Vakfı'ndan, Vekâletle Kurban Programı hakkında bilgi notu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'yla yüzleri güldürmeyi sürdürecek. Mazlumların umudu olan Türkiye'nin en önemli hayır kurumlarından biri olan TDV, dünyanın tüm coğrafyasına yardım elini uzatmaktan kaçınmıyor.

Bu bağlamda TDV, kesimden dağıtıma kadar merak edilen tüm detayları yayımlamış olduğu Vekâletle Kurban Programı Bilgi Notu ile paylaştı.

''KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ''

Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara taşımak için yola çıkıyor.

Yüce dinimiz İslam’da, yapılan ibadetler bir yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırır. Allah için edâ edilen kurban ibadeti de içerisinde çok sayıda hikmeti barındırmaktadır. Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine de önemli derecede katkıda bulunmaktadır.

Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır. Kurban ibadeti Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden, bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyoruz.

Bu yıl “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla gerçekleştireceğimiz 2018 Vekâletle Kurban Kesin Programı kapsamında, yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek. Yurtiçindeki merkezlerde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi de yapılacak.

Ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin yanı sıra yurt dışında da Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da ise Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirilecek.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZDAKİ MAZLUM KARDEŞLERİMİZ İÇİN

Vekaletle Kurban Kesim Programı, Türkiye'de il ve ilçe müftülükleri, yurtdışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılıyor.

Kesilen kurbanlar yurtiçinde, ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GÜVENCESİYLE

Hayırseverlerimizin vekâlet verdikleri kurbanlar, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bunun için organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıf personeli, uluslararası öğrencilerimiz ile TDV gönüllüleri yer alıyor.

Türkiye’den 385 görevli ve gönüllümüz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz.

VEKALETLE KURBAN ALANINDA ÖNCÜ

Türkiye Diyanet Vakfı, 43 yılı aşan tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi Vekaletle Kurban Kesimi konusunda da örnek teşkil ediyor.

Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilerek; hayırsever milletimizin emanetleri 26 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

2017 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 257 bin 789 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 260 merkezde, yurt dışında 135 ülkenin 400 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiştir. Geçen yıl vekâleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri, Afganistan, Pakistan, Filistin, Gazze, Arakan başta olmak üzere Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelerde Vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu yıl da milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yılki bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

KURBANLARIMIZ KARDEŞLERİMİZE UMUT OLSUN

TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 850 TL, yurt dışı 625 TL olarak belirledik.

Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler.

Akit Medya Grubu kurumsal haber direktörü Yakup SARIÇİÇEK', Diyanet Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'a kurban hizmet ile ilgili merak edilen bazı sorular yöneltti;

-Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban çalışmalarınız ve hedefleriniz nelerdir?

Yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu Kurban Bayramı'nda da ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bayram sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara taşımak için yola çıkıyoruz.

Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyoruz.

Bu yıl “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla gerçekleştireceğimiz 2018 Vekâletle Kurban Kesin Programı kapsamında, yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştireceğiz. Yurtiçindeki merkezlerde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi de yapacağız.

Ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin yanı sıra yurt dışında da Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da ise Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları da gerçekleştireceğiz.

Geçen yıl milletimizin bize emanet ettiği 257 bin 789 hisse kurbanı; yurt içinde ve yurt dışında mağdur, mazlum ve umudunu bu millete bağlayan kardeşlerimize bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde ulaştırdık.

Bu yıl da milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yılki bağış rakamlarının üzerine çıkarak daha fazla ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

-Bu yılki kurban fiyatlarınız ne kadar? Kurban fiyatlarını nasıl belirliyorsunuz?

Bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 850 TL, yurt dışı 625 TL olarak belirledik.

Kurban programımızı Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliğiyle yürütüyoruz. Çok geniş ve güçlü bir teşkilat ve operasyon ağına sahip olmamız, çeyrek asırlık kurban organizasyon tecrübemiz, yurt dışındaki dini idarelerle güçlü bağlarımız ve çok sayıda kurban kesiyor olmamız alım gücümüzü artırırken, fiyatlarımızı da düşürmektedir. Bu yıl milletimizin daha fazla kurban kesebilmesi, daha fazla hayırda bulunabilmeleri için yurtiçi kurban fiyatımızı artırmadık.

-Ülke genelinde size karşı bir teveccüh ve güven var. Bunun sebepleri nelerdir?

Kurban dini bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız görevlileri yıllardır dini hassasiyetlere uygun bir şekilde kurban kesim ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Ayrıca 26 yıllık organizasyon tecrübemiz ve operasyon gücümüzle, bu hizmetin bütün süreçlerini eksiksiz takip ediyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Dolayısıyla milletimizin teveccühü her geçen gün artarak devam etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan düzenleme kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığımıza kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alması yetki ve sorumluluğu yüklendi. Bu yetki ve sorumluluğun verilmiş olması bizleri onureettiği gibi aslında halkımız nazarında kurban ibadetinin yerine getirilmesine dönük usulde Diyanet teşkilatımızın görüşlerine itibar edildiğini de gösteriyor. Biz de bu güven ve teveccühü boşa çıkarmamak adına hep birlikte çalışıyoruz.

-Kurban dağıtımıyla kaç ülkede ve kaç kişiye ulaşmayı planlıyorsunuz?

Sorunuz öyle derinden öyle vurucu ki rakamlarla konuşmaktan çok lisan-ı hâl ile cevaplayabilsek keşke. Zira “Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Dek” çalışmaya, gayret etmeye, mazlumlara umut olmaya çalışan Türkiye Diyanet Vakfı için ufuklar daima açık; hedefler daima yüksek; rotalar hep bir adım daha ileri gitmenin çabasında gidiyor. Rabbim, bu uğurda bize güç versin. İşimizi kolaylaştırsın. Eski bir ârifin niyazıyla“Allah ellerimizi tutsun ve bir daha hiç bırakmasın inşallah”.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi "Vekaletle Kurban Kesin Programı" kapsamında, yurt içinde 280 merkezde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirerek, yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kestiğimiz kurbanları, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzakdoğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtıyoruz.

-Bağışçılar kurbanlarının nerede kesildiğini ve dağıtıldığını öğrenebiliyor mu?

Elbette.Vekaletle kurbanda üzerinde en çok durduğumuz hususların başında güvenirlik ve şeffaflık geliyor. Bu noktada her bir bağışçımızın gönül rahatlığı ile kurban bağışında bulunmasını ve kurban ibadetini yerine getirmesindeki iç huzuru önemsiyoruz. Bağışçımıza bağışının hemen ardından vekalet kaydının oluşturulduğuna dair SMS gönderiyoruz. Bayram günü kurbanı kesildikten sonra ise kesildi bilgisi ve teşekkür SMS’i iletiyoruz. Bu SMS bağışçılarımızın her birine tek tek ulaştırılıyor. Sadece bu iş için tecrübeli ve büyük bir ekibimiz var. Gece gündüz demeden Çağrı Merkezimiz ve Bilgi İşlem Masamız çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

-Bu yıl kaç gönüllü ile çalışacaksınız? Gönüllü olmak için nereye ve nasıl başvurulmalı?

Kurban organizasyonumuzu, Vakfımız ve Diyanet görevlileri ile aynı zamanda gönüllülerimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Türkiye’den 385 görevli ve gönüllümüz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple bu yılki operasyonumuzu gerçekleştirmiş olacağız.

Gönüllülük bizim can damarımız. Gönüllülerimiz olmasa gerçekten Vakıf hizmetlerinin yürümesi de zorlaşır; çalışmalarımızın bereketi de azalır. Bu yüzden gönüllü desteğini önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde özellikle gençlerimizi esas alan gönüllülük sistemimizi kamuoyu ile buluşturmayı planlıyoruz.

Yediden yetmişe dileyen herkes web sitemizde bulunan Gönüllülük Formunu doldurmak suretiyle Vakfımızın gönüllüsü olarak birlikte hayra vesile olabilirler.

-Vatandaşlarımız kurban bağışlarını size nasıl yapacaklar?

Her zaman bizlere destek ve teveccühlerini esirgemeyen milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu yıl da vatandaşlarımız, vakfımızın www.tdv.org ve bagis.tdv.orgadreslerinden, tüm PTT şubeleri ve bankalardan, il ve ilçe müftülüklerinden, makbuz karşılığı din görevlilerine ve TDV şubelerindenbağışlarını yapabilirler.

Vatandaşlarımız ayrıca 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle Türkiye Diyanet Vakfı'na yapabilirler.

Teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimizi Vekaletle Kurban Kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.