TDV'den Gazze'deki kurban projesine destek

GAZZE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) finanse ettiği proje kapsamında Gazze'de Kurban Bayramı boyunca ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye kurban eti dağıtılacak. Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı Proje Direktörü Munzir el-Gammari, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda 75 dana kesileceğini ve etlerinin Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirtti. Projeyi finanse eden TDV'ye teşekkür eden Gammari, Türk hükümeti ve halkının Gazze'deki Filistinlilere verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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