0553 313 94 23

TDV'den Gazze'de 10 bin aileye kurban eti dağıtımı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
TDV'den Gazze'de 10 bin aileye kurban eti dağıtımı

GAZZE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze Şeridi'nde 10 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Kurban Komitesi Başkanı Munzir el-Gamari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin yaklaşık 10 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımına başladığını belirtti.

TDV'nin abluka altındaki Gazze'de 6 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı projesini finanse ettiğini kaydeden Gamari, dağıtımın bakanlık gözetiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gamari ayrıca Türkiye'nin Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için gösterdiği çabadan da övgüyle söz etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli yaklaşık 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
  1. (TDV)
  2. 10 bin aile
  3. Gazze
  4. Kurban Bayramı
  5. kurban eti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü
    1. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü
    2. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in kurban..
    3. İstanbul'da kurbanlık satışları
    4. Sazlık alandaki yangında..
    5. Trabzon’da serinlemek için denize..
    6. Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman..
    7. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    9. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    10. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    11. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    12. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    13. Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın..
    14. AK Parti'de bayramlaşma
    15. Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye..
    16. ‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini..
    17. Konoplyanka transferinde flaş gelişme!
    18. Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon’da..
    19. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet..
    20. Excimer lazer tedavisi ile kendi..
    21. MHP Rize İl Başkanlığında bayramlaşma
    22. Şanlıurfa'da otomobil devrildi! 5 yaralı
    23. ABD ile ticaret savaş Çin’in..
    24. Amasra'da bayram tatili yoğunluğu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret..
    26. ABD heyeti Şanlıurfa'da
    27. Çukurova Basketbol'da transfer
    28. Geleneksel bayramlaşma programı..
    29. Kocaeli, 32.’kez ‘Kent..
    30. TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce..
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak