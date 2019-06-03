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TDV’den Filistin’de ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Yaka ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
TDV’den Filistin’de ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Yaka ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi. TDV, işgal altındaki Filistin topraklarında ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 2 bin 500 ramazan paketi, Mescid-i Aksa’da 5 bin kişiye iftar ve bin 500 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu. TDV Hayri Hizmetler Ortadoğu Sorumlusu Mahmut Temelli yaptığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Filistin’in Gazze, Kudüs ve Ramallah bölgelerinde ramazan çalışmalarımızı gerçekleştirdik” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
  1. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
  2. Doğu Kudüs
  3. Batı Yaka
  4. Gazze Şeridi
  5. Filistin
  6. Mescid-i Aksa
  7. TDV Hayri Hizmetler Ortadoğu Sorumlusu Mahmut Temelli
  8. bayramlık kıyafet

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