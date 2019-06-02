TDV’den Filistin’de ramazan yardımı

KUDÜS (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi.

TDV, işgal altındaki Filistin topraklarında ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 2 bin 500 ramazan paketi, Mescid-i Aksa’da 5 bin kişiye iftar ve bin 500 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

TDV Hayri Hizmetler Ortadoğu Sorumlusu Mahmut Temelli AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Filistin’in Gazze, Kudüs ve Ramallah bölgelerinde ramazan çalışmalarımızı gerçekleştirdik.” dedi.

Temelli, yaptıkları faaliyetlerle Türkiye’deki hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarına vurgu yaparak, “Hayırsever milletimizin emanetlerini binlerce muhtaç aileye ulaştırarak kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Mescid-i Aksa’da verdiğimiz iftarlar ile dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere ev sahipliği yaptık.” ifadelerini kullandı.