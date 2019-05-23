TDV'den Afganistan'daki mültecilere yardım

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan sığınmacı kampındaki mültecilere yardımda bulundu.

TDV, Afganistan'da devam eden iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Zebihullah Şehit kampına sığınan ihtiyaç sahibi 700 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Kampta yapılan yardım dağıtım programına Diyanet İşleri Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve TDV Eğitim ve Kültür Müdürü Veysi Kaya katıldı.

Ramazan yardımları vesilesiyle Afganistan'da bulunduklarını açıklayan Kaya, bu sene faaliyetlerine "Beklenen Sensin" sloganıyla devam ettiklerini söyledi.

Türk halkının Afganistan'daki mazlumlara yardımlarının devam edeceğini belirten Kaya, Zebihullah Şehit kampında su sorunu olduğunu, bu sebeple Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra su kuyusu açma çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Diyanet Ataşesi Alpkıray da Zebihullah Şehit kampının kurulduğu günden beri sürekli yardım yaptıkları bir yer olduğunu, kamp yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

Alpkıray, "Nerede bulsan gönlü kırık merhem ol, öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol" şiarı ile hareket ettiklerini kaydederek, kampta su kuyusu ve vakıf çeşmesi yapılacağını söyledi.

Ramazan ayında TDV tarafından Afganistan'ın Kabil, Belh, Celalabad, Herat, Semengan, Faryab, Cevizcan, Sarıpul, Tahar ve Bağlan vilayetlerinde yardım organizasyonları yaptıklarını dile getiren Alpkıray, bu kapsamda 3 bin aileye yardım ulaştırıldığını sözlerine ekledi.