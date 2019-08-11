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TDV, Suriye'de 350 bin kişiye kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de Esed rejiminin bombardımanından kaçan 350 bin sivile kurban eti dağıttı

11 Ağustos 2019 Pazar 16:36
TDV, Suriye'de 350 bin kişiye kurban eti dağıttı

İDLİB (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İdlib'de Beşşar Esed rejiminin bombardımanından kaçan sivillerle, terör örgütlerinden arındırılan Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki 350 bin sivile kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı münasebetiyle kesmek için vekalet aldığı yaklaşık 7 bin hisse kurbanı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, vekalet aldıkları kurbanları kestiklerini belirterek, hisselerin İdlib bölgesinde dağıtım yapılacağını söyledi.

Yiğit, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu bayramda ihtiyaç sahibi olan 350 bin kişiye et dağıtıyoruz." dedi.

TDV, ayaklanmaların başladığı 2011'den bu yana Suriye'de, eğitim, kültür, lojistik ve insani yardım alanlarında faaliyet yürütüyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:36
  1. Fırat Kalkanı
  2. İdlib
  3. Kurban Bayramı
  4. TDV
  5. zeytindalı

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